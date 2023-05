Potrebujete dokončiť bakalárku? Dobite si baterky týmito zaujímavými tipmi

Únava je pre naše telo bežným prejavom, ktorému musíme čeliť. Najmä v práci alebo v škole je tento stav nežiaduci, pretože negatívne ovplyvňuje náš výkon. Našťastie existuje niekoľko spôsobov, ktorými je možné dosiahnuť v tomto smere zlepšenie a aj telu dobiť baterky.

Pokračujte v čítaní a zistite spolu s nami, pomocou ktorých jednoduchých tipov si dokážete doplniť chýbajúce hladiny energie na prácu alebo dokončenie dôležitej seminárnej práce.

Masáž ušných lalokov

Aby ste sa zbavili náhlej únavy, ktorá vám komplikuje dokončenie zadanej úlohy, je možné na tento účel využiť masáž ušných lalokov. Krátko ich masírujte palcom a ukazovákom, pričom ich môžete mierne občas aj potiahnuť. Dosiahnete tak malé prekrvenie, ktoré dodá vášmu mozgu potrebný stimul, vďaka ktorému budete zas bdelí.

Dajte si žuvačku

Aj žuvačka môže stimulovať zvýšený prietok krvi do mozgu a srdcovú frekvenciu. Aby to bolo aj s dobrým pocitom, zvoľte si žuvačku s príchuťou mäty, ktorá váš dych príjemne osvieži. Aj týmto jednoduchým spôsobom, založeným na pravidelnom pohybe žuvacích svalov, môžete dodať vášmu telu energiu na prácu, pri ktorej vykonávaní vám veľmi dobre pomôžu i kvalitné tonery do tlačiarne.

Doprajte telu, mozgu a pľúcam čerstvý vzduch

Veľmi veľa času trávime v uzavretých priestoroch, kde stagnujúci vzduch s vyšším obsahom oxidu uhličitého komplikuje telu sústredenie, pretože telo je málo zásobované kyslíkom a prekrvované.

Aby ste sa teda zbavili únavy a nabrali energiu na úspešné dokončenie kvalitnej bakalárskej práce, je na čase zakročiť. Otvorte okná, alebo ešte lepšie, vyjdite von a urobte si krátku prechádzku. Čerstvý vzduch prečistí vašu hlavu a aktivuje energetické zásoby tela. Stačí vám 15 minút a budete sa potom cítiť ostražitejšie. Mimochodom, pri kreatívnych blokoch pomáha aj krátka zmena prostredia.

Poriadne sa natiahnite

Tento trik je ideálny pre ľudí, ktorí sú nútení bez pohybu a niekoľko hodín pracovať v kancelárii. Malý strečing je pre doplnenie energie a dobitie bateriek veľmi prospešný, rovnako aj jednoduchý a nič vás nestojí. Ak si ponaťahujete zápästia, ruky, nohy alebo aj chrbát, dočasne sa vám zvýši krvný obeh, vďaka ktorému sa budete cítiť ostražitejšie.

Studená voda a pitný režim

Pre osvieženie a rýchle krátkodobé doplnenie energie tiež pomáha studená voda. Dajte na pár minút zápästia rúk pod ľadovú vodu a o efekte sa presvedčíte na vlastnej koži. Podobný účinok má aj opláchnutie tváre studenou vodou. Aj tu podporíte a zvýšite prekrvenie pokožky a tela, ktoré stimuluje mozog a dodáva celému organizmu energiu. Rovnako vám prospeje doplnenie tekutín zvnútra, takže aj pitný režim je pre veľkú energiu veľmi dôležitý.

Kofeínové nakopnutie

Klasika, ktorú poznáme asi všetci nesmie na záver rozhodne chýbať! Káva je vďaka kofeínu jedno z najlepších riešení na dlhodobejšie doplnenie energie. Už jedna šálka kávy dodá mozgu stimul a dokonca podporí metabolizmus, čím vám dodá energiu. Podobný efekt môžu mať aj niektoré čaje alebo iné nápoje s obsahom kofeínu alebo teínu. Určite to s týmito látkami ale nepreháňajte a kombinujte ich s pobytom na čerstvom vzduchu s pravidelným pohybom.

Zdroj obrázka: fizkes/Shutterstock.com

