Beyoncé a Jay-Z vyzývajú fanúšikov aby sa stali vegánmi Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Beyoncé a Jay-Z povzbudzujú svojich fanúšikov aby sa stali vegánmi, podľa nich ide o záležitosť globálneho významu.

Jeden z najsilnejších párov sveta sa rozhodol využiť svoj vplyv práve v období označovanom ako „Veganuár“. Každoročná výzva, počas ktorej sa každý účastník stane na mesiac vegánom.

,,Za zdravie sme zvykli považovať diéty, niektoré fungovali, iné nie,“ uvádza pár.

,,Keď sme sa však skutočne zamysleli čo znamená byť naozaj zdravý, zdieľať to s čo najväčším počtom ľudí sa nám stalo poslaním,“ pokračujú a kladú dôraz na pozitívny vplyv, ktorý môže mať vegánstvo na životné prostredie.

,,Všetci máme zodpovednosť postaviť sa za svoje zdravie a zdravie tejto planéty. Postavme sa zaň spoločne. Podeľme sa o toto posolstvo a rozšírme ho do sveta.“

V marci 2018 sa Beyoncé pochválila, že počas príprav na hudobný festival Coachella sa stravovala výlučne rastlinnou stravou. Zmenu životného štýlu oznámila prostredníctvom fotky s názvom: „44 dní do Coachella!! Vegan Time!!“

Jay-Z sa k vegánstvu priznal v roku 2013 prostredníctvom blogu na stránke programu „22 Days Nutrition“ , ktorého sú spoluzakladateľmi a ktorý opisujú ako duchovnú a fyzickú očistu.

A čo na to odborníci? Profesorka Carolyn Roberts z univerzity v Oxforde verí, že ak by všetci ,,mäsožravci“ prešli na vegánsku stravu, celkové množstvo emisií spojených s potravinami by sa znížilo o polovicu.

Tak čo? Pridáte sa k slávnemu páru aj vy?

