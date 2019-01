Prieskum: pri novoročných výpredajoch plánujú Slováci minúť viac ako vlani. Záujem majú najmä o oblečenie a elektroniku Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Novoročné výpredaje sú pre Slovákov obľúbenou nákupnou príležitosťou a Slováci ju určite plánujú využiť aj tento rok. Vyplynulo to z prieskumu medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World z decembra 2018 na vzorke 1607 respondentov starších ako 18 rokov.

Podľa prieskumu, nákupy v rámci novoročných zliav plánuje uskutočniť takmer 72 percent opýtaných, čo je o 2 percentá viac ako vlani. Najviac zákazníkov (40 percent) plánuje nakúpiť oblečenie a elektroniku (32 percent), hlavne televízory, notebooky, smartfóny či príslušenstvo ako napr. slúchadlá. Treťou najžiadanejšou nákupnou položkou je obuv. Topánky plánuje kúpiť až 19 percent kupujúcich. Zvyšní respondenti sa rozhodnú podľa aktuálnej ponuky.

„Ukazuje sa, že aj nadchádzajúce novoročné zľavy plánujú využiť zákazníci na Slovensku naplno, pričom väčšina má jasno v tom, čo chce kúpiť. Iba malá časť zákazníkov sa rozhodne podľa aktuálnej ponuky,“ uviedla Laura Bertoldová, Head of Marketing myWorld Slovakia, prevádzkovateľa Cashback World na Slovensku.

Približne 21 percent respondentov plánuje minúť na nákupy sumu do 50 eur. Najviac, takmer 58 percent opýtaných plánuje nakúpiť v hodnote od 50 do 200 eur, zvyšní respondenti si na výpredaje pripravili sumu od 200 do 500 eur. Pri porovnaní údajov z prieskumov z minulých rokov vyplýva, že nakupovať v tomto období sa chystá viac Slovákov, a tiež plánujú minúť viac peňazí.

Pre milovníkov výpredajov je tu aj možnosť stať sa členom nákupného spoločenstva Cashback World a čerpať z neho štedré výhody. „Pri nákupe s vernostnou Cashback kartou môže získať zákazník peniaze späť aj z ceny zľavneného tovaru, čím sa nákup pre zákazníka stáva naozaj výhodným,“ vysvetľuje Bertoldová. Jedinou podmienkou, ktorú musíte splniť je, že nakúpite u jedného z obchodných partnerov Cashback World-u, či už v kamennej predajni alebo cez internet. Vtedy môžete získať Cashback až do výšky 5 percent zo zaplatenej sumy a tiež Shopping Points. Registrácia je úplne zadarmo a zvládnete ju spraviť cez www.cashbackworld.com, kde tiež nájdete všetkých obchodných partnerov spoločnosti Cashback World.