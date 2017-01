Ohodnoť článok

Signál z vesmíru

Ide dokopy až o osemnásť signálov, ktoré boli pre vedcov úplnou záhadou už od roku 2007, kedy ich prvý krát zachytili teleskopom. Záhadný signál, ktorý vedci počúvajú z hlbín vesmíru konečne poodhalil trochu zo svojho tajomstva. Vedci zistili, odkiaľ k nám vysiela. Nikto netušil, skadiaľ tieto signály pochádzajú od kedy sme ich v roku 2007 odhalili. Mohlo to byť čokoľvek vo vesmíre, ako je napríklad veľká hviezda alebo dokonca vesmírny materiál, ktorý priletel z čiernej diery. Nevylúčili ani mimozemšťanov. Prvý krát tento signál zachytil austrálsky teleskop Parkes a od vtedy sme počuli ďalších sedemnásť. Jeden sa však neustále opakuje.

Opakujúci sa signál z vesmíru vedci študovali až šesť mesiacov aby zistili presnú polohu, odkiaľ je vysielaný. Vyzerá to, že k nám prichádza z malej, trpasličej galaxie, ktorá je od nás vzdialená viac ako tri bilióny svetelných rokov, tvrdia.

FRB 121102 (Fast Radio Bursts) lámal vedcom hlavu. Doktor Shriharsh Tendulkar, člen tímu z McGill univerzity v Montreale v Kanade povedal: „Pred tým, než sme vedeli vzdialenosť akéhokoľvek FRB, niektoré navrhované vysvetlenia pôvodu signálu tvrdili, že môže pochádzať z neďalekej Mliečnej dráhy. Aby toho nebolo málo, signál bol obklopený rádiovými emisiami.“

Avšak, dôsledné výskumy ukázali, že zdroj emisií nebude ďalej ako 100 svetelných rokov. Doktor Benito Marcote z Joint inštitútu pre VLBI (Very Long Baseline Interferometry) v Holandsku povedal: „Myslíme si, že praskanie a opakovanie sú tvorené jedným a tým istým objektom alebo sú nejakým spôsobom prepojené“. Veľmi veľkým kandidátom na to, čo by to mohlo byť je super hustá, neutrónová hviezda „magnetar“ so silným magnetickým poľom. Alternatívne vysvetlenie môže byť materiál z čiernej diery.

Co-autor, Dr Shami Chatterjee z Cornell Univerzity v USA povedal „Nájsť hosťujúcu galaxiu a zdroj FRB a jeho vzdialenosť je veľký krok v pred, no stále máme kopec práce s tým pochopiť, čo to vlastne je“.

