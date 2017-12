Perfektné selfie aj v tme Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Všetci si občas spravíme selfie, aby sme priateľom ukázali kúsok zo svojho života, zdieľali zážitok. Ale čo ak je práve zamračené, stmieva sa, alebo ste na párty v zle osvetlenom podniku?

Hlavnou myšlienkou fotografovania je uchovanie spomienok a špeciálnych momentov s našimi blízkymi. Preto sú fotky, aj keď si ich už netlačíme na papier, mimoriadne dôležité. Ukazujú atmosféru, miesto a životné obdobia, a vďaka nim môžeme momenty prežívať znovu a znovu.

Začiatky selfie

Spolu so sociálnymi médiami vzrástol aj dôraz na fotografie, na ktorých prezentujeme sami seba v bežnom živote. Prvé kúpeľňové fotografie cez zrkadlo ukázali, ako je pre nás dôležité vidieť, čo fotíme a ako pri to vyzeráme.

V roku 2003 bol predstavený prvý telefón s prednou kamerou. Dnes to nazývame selfie. Predný fotoaparát bol však len prvým krokom.

Prvé selfie fotoaparáty mali veľmi slabé rozlíšenie. Prešlo niekoľko rokov, kým si spoločnosti uvedomili, že používatelia berú “svojky” naozaj vážne. Rozlíšenie sa postupne zvyšovalo, ale ani to nestačilo.

Selfie fotografia zvyčajne končí tam, kde začína šero a zlé svetelné podmienky. Zábava však často prichádza až so západom slnka. Fotíme sa na večierkoch, zachytávame momentky v noci pri ohni alebo si chceme zdokumentovať ako sme s kamarátmi premokli na cyklistickom výlete počas zamračeného dňa.

Vo všetkých týchto situáciách je príliš málo svetla pre predný fotoaparát, aby dokázal vytvoriť dobrú snímku.

Dizajnéri preto nadizajnovali pre Huawei elegantný smartfón s výbornými prednými aj zadnými objektívmi. Mate 10 lite sa od uvedenia na trh stáva obrovským svetovým hitom vďaka vysokej kvalite v pomere k dostupnej cene

4 piliere kvalitného selfie

1.Rozlíšenie

Tento smartfón má nezvyčajný predný fotoaparát, pozostávajúci z dvojice senzorov a objektívov. Hlavný z nich má rozlíšenie 13 Mpx, teda dostatočné na vytvorenie ostrej a detailnej selfie. A to je len prvé prekvapenie.

Clona

Druhým, extrémne dôležitým pre finálny efekt, je optika. Ak by sme to veľmi zjednodušili, kvalita šošoviek závisí od toho, koľko svetla dokážu zachytiť a premietnuť na senzor, ktorý potom vytvorí fotografiu. Množstvo svetla definuje clona.

Čím menšie číslo clony, tým viac fotónov dokáže senzor spracovať, a tým lepší bude záber. Výrobca telefónov môže byť právom hrdý na optiku predného fotoaparátu s clonou iba f/2.0, vďaka čomu sa vyrovná aj zadným fotoaparátom špičkových smartfónov.

V praxi to znamená, že aj selfie, ktoré by inak boli neostré, tmavé a nevýrazné, budú pri Mate 10 lite ostré, s vykreslenými detailmi a žiarivými farbami. A to je presne to, čo od selfie chceme.

Bokeh efekt

Druhý fotoaparát má rozlíšenie 2 Mpx a jeho úlohou je zachytiť hĺbku ostrosti. Zachytí 3D štruktúru scény, vďaka čomu vie softvér smartfónu rozpoznať priestorové rozloženie objektov na snímke.

Jednoducho povedané rozlíši človeka – hlavný objekt fotografie – od ostatných predmetov v pozadí. Použitím vhodného algoritmu rozostrí pozadie, čím vznikne tzv. bokeh efekt, aký zvyčajne vidíme len pri fotoaparátoch najvyššej kvality.

Mäkký blesk

Ale tam čaro kvalitnej mobilnej fotografie nekončí. K predným fotoaparátom pridali aj svetlo, tzv. mäkký blesk, ktorý s rozsahom 120 stupňov dokáže osvetliť širší priestor.

Všetky tieto inovácie vedú k tomu, že selfie vytvorená smartfónom Huawei Mate 10 lite vyzerá ako fotografia z veľkej a drahej zrkadlovky. Vaše spomienky tak ostávajú ešte živšie a verne zachytávajú atmosféru a emócie. A o to predsa ide.

