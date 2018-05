LG predstavuje službu Google Asistent na AI-ENABLED televízoroch 2018 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Novo integrovaná služba Google Asistent poháňa všeobecne uznávané 4K UHD televízory spoločnosti LG. Tie sa teraz pripoja do domáceho ekosystému so špičkovými službami AI (umelej inteligencie).

Prvýkrát bol ohlásený na CES 2018, teraz je Google Asistent k dispozícii v modelovej rade LG 2018 AI TV. Tá zahŕňa LG OLED a LG SUPER UHD s technológiou ThinQ AI, ktorá bude poskytovať špičkové funkcie AI priamo cez diaľkové ovládanie televízora bez nutnosti ďalšieho hardvéru. Spolupráca medzi spoločnosťou Google a LG má za úlohu priniesť do života spotrebiteľov viac pohodlia. Vďaka pozitívnemu efektu z tohto technologického partnerstva sú kladne ovplyvnené aj oceňované televízory LG.

Služba Google Asistent je skombinovaná s platformou LG ThinQ AI, ktorá je založená na ocenenom operačnom systéme webOS a prináša spotrebiteľovi novú úroveň pohodlia a kontroly. To umožňuje LG televízorom 2018 poskytovať intuitívny AI zážitok, ktorý používa prirodzené jazykové príkazy na ovládanie funkcií televízora a bezproblémovo vyhľadáva a prehráva obsah a zároveň riadi nastavenia televízora. Google Asistenta môžete požiadať, aby vám pomohol aj pri správe každodenných úloh. S prístupom k informáciám, kontrole kompatibilných domácich zariadení vrátane osvetlenia a s mnohým ďalším.

Začiatkom tohto roka začali spoločnosti LG a Google spolupracovať na vývoji širokej škály funkcií a rozšírení dostupnosti spotrebiteľom vo viacerých jazykoch. Pridaním služby Google Asistent do systému webOS s platformou LG AI 2018, vzniklo vylepšené zariadenie a technológia prirodzeného spracovania jazyka, ktorú Google dobre pozná, čím sa zvýši užívateľský komfort spotrebiteľov po celom svete. Implementácia reflektuje význam, ktorý spoločnosť LG kladie na vytváranie a poskytovanie komplexnejších a dostupnejších informácií s rôznorodou škálou služieb AI.

Televízory LG AI 2018 môžu vykonávať stovky hlasových príkazov. Využívajú pri tom vlastnú otvorenú inteligentnú platformu rovnako tak dobre, ako aj vstavanú službu Google Asistent.

S technológiou LG ThinQ AI sa môžete okamžite pripojiť k externým herným konzolám a Sound barom („Pripojiť sa k Sound Baru“), môžete prepnúť režim obrazu ( „Zmeniť na režim Kino“), alebo vypnúť televízor v požadovaných časoch.

Navyše u LG televízorov je vyhľadávanie obsahu ešte jednoduchšie a pohodlnejšie. Televízory s technológiou LG AI môžu okamžite získať informácie a prepnúť tak na kanál, ktorý ponúka obsah požadovaný užívateľom. „Prepnúť na kanál Discovery“ ho okamžite pripojí k informáciám o budúcich cestovných destináciách. Používatelia sa môžu dozvedieť aj viac o svojich požadovaných filmoch jednoducho tým, že povedia meno postavy, alebo herca. Môžu televízoru povedať „Vyhľadať soundtrack k tomuto filmu“ alebo „Vypnúť televízor po ukončení tohto programu“, bez toho aby museli naplánovať čas.

So vstavanou službou Google Asistent televízory LG AI ponúkajú užívateľom efektívnejší zážitok, ktorý im umožňuje riadiť rôzne úlohy, nájsť odpovede, alebo ovládať chytré domáce zariadenia. Stačí stlačiť a podržať tlačidlo mikrofónu a požiadať o rôzne informácie. Napríklad o: predpovedi počasia („Aké bude počasie cez víkend?“), alebo o vyhľadanie otváracej doby obľúbeného podniku či reštaurácie, alebo si môžete skontrolovať skóre hry, bez toho aby sa narušil zážitok zo sledovania TV. Užívatelia môžu znova prežiť svoje obľúbené okamihy zobrazením fotografií či videí zo služby Fotky Google. Služby, ako je dodávka jedál, budú tiež jednoduchšie, vďaka pridaniu služieb tretích strán, ktoré budú k dispozícii v blízkej budúcnosti.

S pomocou Google Asistenta môžu televízory LG AI slúžiť ako centrum vašej inteligentnej domácnosti a ponúkať prístup k zariadeniam, ako sú robotické vysávače, termostaty, čističky vzduchu, inteligentné osvetľovacie zariadenia a mnohé ďalšie. Google Asistent pracuje s viac ako 5 000 chytrými zariadeniami stoviek populárnych značiek, ktoré uľahčujú ovládanie chytrých reproduktorov a ďalších zariadení pripojených cez Wi-Fi, alebo Bluetooth.

Televízory LG OLED a televízory LG SUPER UHD s technológiou ThinQ AI a službou Google Asistent budú k dispozícii od mája v USA spolu s kľúčovými trhmi v Európe a Ázii.

Televízory LG AI 2018 pracujú aj s už existujúcimi zariadeniami s integrovanou službou Google Asistent, ako je Google Home a s chytrými reproduktormi s touto službou. Tie umožňujú používateľom odosielať hlasové príkazy priamo zo zariadenia so službou Google Asistent do ich nového televízora LG ThinQ AI. Majitelia tak môžu komunikovať s ďalšími zariadeniami so službou Google Asistent, ktoré ovládajú funkcie televízora, ako je hlasitosť, prehrávanie, pozastavenie, spustenie, zastavenie, rýchly posun vpred, výber kanálov, vyhľadávanie obsahu a mnoho ďalšieho. Televízory s technológiou LG ThinQ AI 2018 budú zatiaľ pracovať so zariadeniami so službou Google Asistent v USA, Británii, Kanade a Austrálii. Ďalšie rozšírenie bude oznámené až neskôr v priebehu tohto roka. Termín dostupnosti produktov na českom a slovenskom trhu zatiaľ nebol stanovený.