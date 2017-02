Lenovo nám prinieslo minulý rok množstvo inovácií, príďte si ich pozrieť

Ohodnoť článok

Čínske technologické spoločnosti sa čoraz viac tešia veľkej obľube u množstva zákazníkov. Príčina je jednoduchá, ponúkajú kvalitné a cenovo dostupné zariadenia, ktoré môžu konkurovať aj iným technologickým gigantom. Výrazný vzostup v predajnosti svojich produktov v posledných rokoch zaznamenala aj čínska spoločnosť Lenovo.

Lenovo ponúka svojim zákazníkom viac než kvalitu a cenu. Jeho zariadenia sú známe predovšetkým svojimi inováciami, ktoré by ste márne hľadali u niekoho iného. Nápady a vylepšenia, s ktorými Číňania prichádzajú, odzrkadľujú potreby užívateľov dnešného sveta. Je naozaj príjemné vidieť spoločnosť, ktorá sa nebojí prísť na trh s novými jedinečnými produktmi.

Lenovo Yoga

K najznámejším vymoženostiam Lenova patrí jeho rad tabletov a notebookov Lenovo Yoga. Tieto malé zariadenia v sebe spájajú ľahkú prispôsobiteľnosť s inovatívnymi technológiami. Vyznačujú sa vysokým výkonom, prispôsobivým dizajnom a vďaka štyrom režimom zaručujú jedinečnú mobilnú flexibilitu. V jednotlivých zariadeniach sa spájajú kvalita a invencie. Spomeňme si aspoň Yoga Tab 3 Pro, ktorý v sebe ukrýva otočný projektor, s ktorým si budete môcť vychutnávať filmy kdekoľvek budete, alebo sériu konvertibilných notebookov ThinkPad, ktorá je už desaťročia na popredných miestach v predajnosti.

Lenovo Yoga Book

Osobité miesto v portfóliu Lenova zastáva aj minuloročný trhák Lenovo Yoga Book. Tento ani tablet, ani ultrabook nadchne každého kreatívca. Yogu Book by sme darmo radili medzi ultrabooky, je niečím viac. Vďaka kĺbu môžete Yogu Book používať v rôznych režimoch. Výnimočnosť tohto zariadenia však uvidíte, až keď ho otvoríte. Mimo displeja tu nájdete akúsi čiernu „dosku“. A práve ona je telom a dušou Yogy Book. Táto čierna plocha totižto môže snímať vaše dotyky, môže zaujať úlohu veľkého touchpadu alebo po stlačení gombíka môžete vyvolať virtuálnu klávesnicu, alebo ju zas tým istým tlačidlom premeníte na grafický tablet.

Moto Z

Lenovo nám však ponúka invencie aj v segmente smartfónov, o čom nás presvedčil najnovší model Moto Z. Jeho jedinečnosť spočíva v rôznych moduloch, ktoré môžete pripevniť na zadnú časť telefónu za pomoci magnetov. V priebehu sekundy sa tak váš mobil zmení na projektor alebo fotoaparát. Medzi pripojiteľnými modulmi nájdeme ešte aj reproduktor a náhradnú dodatočnú batériu. Výmena medzi jednotlivými modulmi je naozaj veľmi rýchla. A tak namiesto jedného zariadenia, ktoré by slúžilo ako bežný smartfón, dostanete ďalšie tri. Nie nadarmo patril model Moto Z k najväčším hitom minulého roka. Svoj obdiv si jednoznačne zaslúži.

Showroom Lenovo

Ak chcete vedieť viac o produktoch Lenova, navštívte štýlový showroom v Digital Parku v Bratislave, kde na 180 metroch štvorcových nájdete množstvo zariadení. Či už hľadáte notebooky do práce, smartfón, tablet, alebo zariadenie All-in-One, všetko tu má svoje miesto. Viac ako sto vystavených produktov je rozdelených do jednotlivých sérií spolu s elektronickými cenovkami, ktoré prinášajú zákazníkovi okamžitú základnú informáciu o skladovej dostupnosti a o možnej konfigurácii zariadenia. Okrem širokého výberu produktov tu nájdete aj špecializované poradenstvo. Pracovníci vám poradia a nájdu pre vás produkt podľa vašich požiadaviek. V showroome si taktiež môžete vyzdvihnúť aj online objednávky z e-shopu LenovoOnline.sk a ak by ste museli čakať o čosi dlhšie, je tu vyhradený aj priestor s pohodlným sedením, kde si môžete dať kávu alebo si nabiť mobil.

Ak nebývate v Bratislave a chcete si prezrieť zariadenia Lenova, tak mimo showroomu v Digital Parku prevádzkuje najväčší predajca Lenovo, spoločnosť MARSANN IT, ešte aj ďalšie exkluzívne showroomy, a to v Europa Shopping Centre Banská Bystrica, Auparku Košice alebo v Bory Mall Bratislava. Vykročte vpred spolu s Lenovom.