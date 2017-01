Apple sťahuje z App Store v Číne aplikáciu New York Times – dôvodom sú miestne predpisy

Ohodnoť článok

Z komplexnej cenzúry západných médií v Číne zmizlo ďalšie svetlé miesto. Podľa novín New York Times odstránila firma Apple 23. decembra čínske aj anglické verzie ich aplikácií, aby vyhovela nariadeniam čínskej vlády.

New York Times bol v rozpore s čínskymi predpismi

V oficiálnom vysvetlení pre noviny uviedol počítačový gigant, že aplikácie boli v rozpore s čínskymi predpismi, no neuviedol nijaké podrobnosti. Hovorca Apple Fred Sainz vydal vyhlásenie pre portál TechCrunch: „Aplikáciu New York Times nebola už určitý čas dostupná pre väčšinu užívateľov v Číne a podľa informácií, ktoré sme dostali, bola v rozpore s miestnymi predpismi. Preto ju musíme z čínskeho App Store stiahnuť. Ak sa situácia zmení, aplikácia New York Times bude v App Store v Číne znovu k dispozícii na stiahnutie.“

Noviny New York Times si už čo-to prežili v súvislosti s cenzúrou v krajine, ktorá je známa prísnou kontrolou médií a internetu. Čínska vláda zablokovala internetové portály novín po prvý raz v roku 2012, hoci s mobilnými aplikáciami to bolo už ťažšie. Podľa správy Centra pre medzinárodnú mediálnu pomoc z roku 2013 je čínska taktika externej cenzúry veľmi dobre prepracovaná. „Ak nemá čínska vláda dostatočnú kontrolu nad šírením správ alebo technické možnosti na blokovanie obsahov, nastúpi metóda cukru a biča. Výsledkom je, že brániť čínskym občanom v prístupu k neželaným obsahom pomáhajú aj zahraničné spoločnosti. Napríklad od septembra 2011 odstránila spoločnosť Apple všetky diela o Tibete, oblasti Sin-ťiang a demokracii z aplikácií časopisu iSun Affairs a televízie NTDTV v čínskom iPhone a iPad store ako aj zo zahraničných obchodov. Jediné vysvetlenie, ktoré tvorcovia aplikácií od technického giganta dostali, bolo nenapadnuteľné tvrdenie, že ich obsahy sú v Číne nelegálne.“

Vyvodia sa dôsledky

Tak ako pri inej internetovej cenzúre, aj v tomto prípade budú zrejme noviny New York Times hľadať vinu za tvrdé opatrenie vo vlastných radoch. Hoci dôvodom bude sotva iba kritika čínskej vlády, pravdou je, že deň pred stiahnutím aplikácie zverejnili noviny nelichotivý komentár k „sedem a pol minútovej fantazmagórii Komunistickej strany o podvratnej činnosti Západu“.

V Apple museli v priebehu rokov čeliť mnohým požiadavkám zo strany čínskej vlády, niektoré dokonca priamo zasahovali do vlastných aplikácií spoločnosti. Minulý rok v apríli napríklad čínske regulačné orgány vytlačili z krajiny filmy na iBooks a iTunes, hoci toto rozhodnutie môže súvisieť viac podnikaním v Číne a mediálnymi záujmami než s kontrolovaním toku informácií.