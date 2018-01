5 prístrojov s umelou inteligenciou, ktoré si už môžete kúpiť Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Umelá inteligencia bola v roku 2017 veľmi ospevovaná. V tomto roku to asi nebude inak a postupne sa vkradne do všetkých aspektov nášho života. Veľa sa hovorí o tom, že umelá inteligencia hrá čoraz väčšiu úlohu v smartfónoch, ale na trhu je už veľa ďalších prístrojov, ktoré ju majú zabudovanú. Tu je 5 najlepších.

DJI Phantom 4 Advanced

Drony potrebujú trochu samostatnosti na to, aby nespadli z oblohy a nenarazili do prekážok. Vďaka umelej inteligencii sa už drony ako DJI Phantom 4 Advanced odpilotujú sami, ak si to situácia vyžaduje.

Phantom 4 Advanced vás dokáže spoznať v dave a odfotiť vás. Taktiež si dokáže všimnúť blížiacu sa prekážku a vyhnúť sa jej vďaka umelej inteligencii, ktorá spracúva kamerové záznamy. Tá istá technológia vás spozná, keď sa mihnete záberom a upraví uhol a zaostrenie . Skoro akoby vás fotil človek.

Tento dron samozrejme ponúka oveľa viac: napríklad 30 minút neprerušeného letu, dosah 6 km a 4K video záznamy.

Kúpiť ho môžete za 1399 eur.

Google Home

Spoločnosť Google dala jasne najavo, že umelú inteligenciu vníma ako svoju prioritu a neustále investuje do zlepšovania algoritmov a hardvéru. To sa premieta do Google Asistenta, ktorý je súčasťou Google Home.

Spoľahlivo rozozná váš hlas a zistí, čo od neho chcete, rozlišovaním poradia a kontextu vašich viet. Ešte sa s ním nedá rozprávať ako s druhým človekom. Dostáva sa k tomu však čoraz bližšie, a to vďaka umelej inteligencii.

Kúpiť ho môžete za 190 eur.

Netatmo Welcome

Bezpečnostná kamera Netatmo Welcome rozozná vašu tvár, takže vie rozoznať, či vidí člena domácnosti alebo zlodeja. Toto rozoznávanie tvárí robí z Netatmo Welcome lepšiu bezpečnostnú položku ako pohybový senzor, pretože nebudete dostávať signály, ak váš pes prejde obývačkou alebo vás nečakane navštívia rodičia.

Netatmo Welcome vie tiež reagovať na ostatné alarmy v domácnosti a ukladať videá na neskoršie prezretie.

Kúpiť ho môžete za 209 eur.

Nest Thermostat

Okrem toho, že vám umožní nastaviť si teplotu v domácnosti cez telefón, obsahuje aj umelú inteligenciu, ktorá sa bude učiť, aká teplota vyhovuje vašej rodine. Mala by nájsť optimálny systém podľa vašich preferencií a znížiť zbytočné vyhrievanie, čo vám pomôže ušetriť peniaze.

Ponúka tiež pridané možnosti bezpečnostných kamier a pohybových senzorov.

Kúpiť ho môžete za 324 eur.

Kuri Home Robot

Zatiaľ nie je v ponuke veľa robotických domácich asistentov, ale to sa rýchlo mení a Kuri tento trend jednoznačne vedie.

Kuri vám vie prehrať hudbu, robiť fotky a nahrávať videá, odpovedať na otázky a presúvať sa po byte bez narážania do zariadenia. Vie tiež rozoznať, s kým sa rozpráva, a podľa toho zmeniť svoje reakcie. Cez aplikácie si tiež môžete Kuri nastaviť, aby vás napríklad ráno zobudil.

Kuri Home Robot ešte nie je na trhu, ale dá sa predobjednať a očakávaná cena bude 670 eur.

Čítajte tiež:

5 zlepšení pre iPhone, na ktoré sa môžeme tešiť v roku 2018

10 rád ak sa chystáte fitko navštíviť prvý krát

Zdroj: http://www.techradar.com/news/5-great-gadgets-that-are-using-ai-that-you-can-buy-today