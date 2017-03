Ruský program na rozpoznávanie tvárí chce nájsť každého na Twitteri

Ohodnoť článok

Ruská spoločnosť NTechLab spustila program, ktorý je schopný za sekundu identifikovať človeka spomedzi 300 miliónov používateľov Twitteru. Sociálna sieť proti softvéru s názvom FindFace protestuje. Jeho použitie by vraj vážne narušilo pravidlá populárnej platformy.

Spoznávanie tvárii

Technológia je už implementovaná do obľúbenej ruskej sociálnej siete VK. Jej vlastník ju teraz chce dostať do sveta. „Pre používateľov Twitteru vidíme veľa možností použitia,“ hovorí spoluzakladateľ NTechLab, Arťom Kucharenko a dodáva, že podľa neho by program uvítalo množstvo ľudí napríklad na obmedzenie spamerov. „V mnohých krajinách majú politici či novinári problém s falzifikovaním profilov. Za Rusko spomeniem prípad, kedy falošný profil politika spôsobil politický škandál.“

Riziká spojené s ochranou súkromia sú však nemalé. „Užívatelia sociálnych sietí si, logicky, myslia, že fotografie, ktoré na nich zverejnia, sú prístupné len tým ľuďom, ktorým to v nastaveniach povolia,“ hovorí Christopher Weatherhead z Privacy International. „Ak by vás niekto mohol nájsť na sociálnej sieti len na základe fotografie, ktorú videl alebo sám spravil na ulici, mohlo by to viesť k vážnym a potenciálne nebezpečným narušeniam súkromia. Je nevyhnutné, aby sme aj na internete mali kontrolu nad svojimi informáciami.“

V Moskve medzitým diskutujú o implementácii programu do 150-tisíc mestských priemyselných kamier.

Hovorca Twitteru, Nu Wexler, tvrdí, že spoločnosť nemá s NTechLab nič spoločné. „Keď sme sa dozvedeli o tom, že používajú naše dáta, okamžite sme im zablokovali prístup k našej API. Berieme toto porušenie pravidiel veľmi vážne a pokračujeme vo vyšetrovaní,“ uzavrel Wexler.

Úspešnosť FindFace je 70%.

