VYHRAJ KNIHU OD OBĽÚBENEJ AUTORKY Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Tento týždeň súťažíme o ďalšiu skvelú knihu tejto veľmi obľúbenej autorky:

Danielle Steelová – Apartmán

ApartmánVzrušujúci a zároveň dojemný príbeh štyroch mladých žien, ktoré osud náhodou zvedie dohromady v kritických chvíľach ich života. Dizajnérke Claire, pochádzajúcej zo San Francisca, sa podarí nájsť priestranný podnájom priamo v srdci New Yorku, no potrebuje najmenej jednu spolubývajúcu, aby si bývanie mohla finančne dovoliť. Náhodou sa zoznámi s Abby, ktorá by sa ako spisovateľka chcela postaviť na vlastné nohy ďaleko od svojej úspešnej rodiny žijúcej v L. A. Neskôr sa k nim pripojí Morgan, ambiciózna manažérka na Wall Street, a študentka medicíny Sasha. Medzi spočiatku neznámymi ženami sa vytvorí hlboké a dôverné priateľstvo a ony veria, že to tak zostane navždy. Osud však zamieša karty ich života trochu inak. Postupne sa pred nimi vynárajú nové príležitosti a možnosti, musia čeliť novým výzvam, čo ich nevyhnutne posúva čoraz ďalej od bezpečného prístavu, kde začali realizovať svoje sny.

Stačí zadať váš email. Veľa šťastia 🙂

Súťaž trvá od 25.10.2017 – 1.11.2017