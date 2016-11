Ohodnoť článok

Erby Slovenska

O tom, že má každé mesto vlastný erb vie asi každý. Vedeli ste, že sa na Slovensku nachádza niekoľko zaujímavých erbov, ktoré rozhodne stoja za povšimnutie?

Diaková (okres Martin)

sa môže pýšiť svojim polmesiacom s ľudskou tvárou, ktorý pôsobí, akoby znázorňoval mesiac z básne Márie Rázusovej-Martákovej.

Beckov (okres Nové Mesto nad Váhom)

používa nesprávny erb. V 16. storočí mal kovorytec vyryť na pečať býka. Kovorytec však na pečať vyryl zviera, ktoré je podobné mamutovi či slonovi s klami.

Malé Borové

má vo svojom erbe oko v trojuholníku, ktoré je symbolom vševediaceho oka. Revúcka Lehota mala pôvodne v erbe ľudskú lebku. Obyvateľom sa však tento erb nepáčil a po odporoch bola lebka zmenená na ovcu.

Parihuzovce (okres Snina)

sa môže pýšiť erbom, ktorý ocenia najmä deti. Na erbe je vyobrazený biely pes, ktorý sa podobá na čuvača. Tento motív pochádza z pôvodnej pečate samotnej obce.

Lučenecký erb

obsahuje pelikána aj so svojimi troma mláďatami. Na tom by však nebolo nič divné, pokiaľ by tento pelikán nekŕmil svoje mláďatá vlastnou krvou. Toto mesto bolo vypálené 3 krát a to v rokoch 1451, 1622 a 1849. Vždy sa však dokázalo i napriek „krvavej“ rane osudu postaviť.

