POHODA S REKORDNÝMI 4 NOMINÁCIAMI NA EUROPEAN FESTIVAL

AWARDS.Najlepší line-up, promotér, stredne veľký festival a osobnosť roka 2016

Z pohľadu budovania mena festivalu na medzinárodnej scéne je štvornásobné umiestenie Pohody v shortlistoch European Festival Awards najvýraznejším úspechom v jej histórii. Hudobní profesionáli ocenili Pohodu troma nomináciami – v kategórii Best festival line up a Best promoter, Michal Kaščák sa dostal do shortlistu v kategórii Award for Excellence and Passion spolu s osobnosťami

ako Damon Albarn (Gorilaz, Blur), Ruud Berends (šéf Eurosonicu) či Fruzsina Szép, (šéfka Lollapaloozy Berlín). Aj vďaka hlasom fanúšikov sme sa dostali medzi desať najlepších stredne veľkých festivalov

v Európe za rok 2016.

Pohoda medzi najlepšími

O desiatke finalistov v kategórii Best Line-up rozhodovalo 25 promotérov a 10 ďalších profesionálov (novinárov, organizátorov hudobných konferencií…) z celej Európy. Spolu s nami sa o prvenstvo uchádzajú

aj Glastonbury, Primavera, Roskilde či Paléo, pričom Pohoda je jediným nominovaným festivalom zo strednej Európy. Podobné pravidlá platia aj pre nominácie v kategórii Najlepší promotér. Aj tu je s Pohodou

aj Glastonbury, Primavera a Roskilde, ako aj poľský promotérsky gigant Alter Art Poland. Nominácie na čestné ocenenie pre osobnosti za excelentný prístup a vášeň v prinášaní hudobných zážitkov vyberali zástupcovia festivalov. Okrem hlasov odbornej poroty zavážila v kategóriách Najlepší stredne veľký festival a najlepší Line-up aj verejná anketa. Minulý rok v nej hlasovalo 800 tisíc ľudí z celej Európy. „Toto je dobrá príležitosť povedať aj oficiálne, že naši fanúšikovia sú už 20 rokov jednoznační víťazi kategórie Best festival audience a to nielen podľa nás, počúvame to aj od mnohých umelcov, agentov, či promotérov z celého sveta. Ďakujeme, že nám opäť zabezpečili jednu z nominácií. Spolu s ich podporou si veľmi vážime aj hlasy hudobných profesionálov, takéto vyjadrenie rešpektu je pre nás mimoriadne cenné. Je to excelentný pocit, ktorý stupňuje našu vášeň v prípravách budúceho ročníka,“ zhodnotil tento úspech Michal Kaščák. Mená víťazov European Festival Awards sa dozvieme počas Eurosonicu 11. januára na galavečere v holandskom Groningene.

Pohoda v TOP 6 festivalov sveta aj na Arthur Awards

Nedávno nás veľmi potešila ďalšia prestížna nominácia v rámci Arthur Awards. Už druhýkrát v histórii nás porota zložená zo stovky hudobných profesionálov nominovala medzi šesticu najlepších festivalov sveta

v rámci Arthur Awards. O obdobu “Oscarov” hudobného priemyslu spolu s nami zabojujú festivaly Isle of Wight, Lollapalooza Berlin, Paléo, Rock Werchter a British Summertime Hyde Park. O osude šiestich nominovaných rozhodne 4 000 osobností, šéfov festivalov, manažérov, agentov, promotérov, zástupcov ticketingových spoločností či hudobných novinárov. Meno víťaza sa dozvieme počas slávnostného galavečera konferencie ILMC (International Live Music Conference) v Londýne 9. marca 2017. Ďakujeme za podporu a držte nám palce.

P.S.: V stredu ráno od 8:00 do 10:00 zverejníme v Ráne na eFeMku viaceré mená Pohody 2017.