Koncert pre všímavých aj s Prago Union v plnej zostave 17. NOVEMBRA 2017 – BRATISLAVA Ohodnoť článok Ohodnoť článok

KC Dunaj počas tohtoročného Koncertu pre všímavých ovládne jedna z najlepších českých

hip-hopových formácií Prago Union spolu s novou živou kapelou a chorvátska kapela ABOP, ktorá hrá elektronickú hudbu v rockovej zostave. Kombináciu performance, hudby, videa i divadla prinesie Panáčik, zahrajú aj Gypsy Band Lomnické Čháve, ktorí na tohtoročnej Pohode predviedli azda najenergickejšiu show v NAY tanečnom dome a o afterparty sa postará DJ Džbán. Súčasťou akcie bude aj debata Michala Kaščáka s osobnosťami Novembra 89 Ladislavom Snopkom a Fedorom Gálom. Podujatie sa tento rok zmení na malý multižánrový festival, keďže okrem hudby a debaty bude súčasťou akcie aj skvelý literárny program pod názvom Walden alebo život na Brízgalkách. Vydavateľstvo BRaK uvedenie dve knihy: H. D. Thoreau: Walden alebo život v lese a Augustín Dobrovodský: Kurič v letnom kine. Diskutovať budú Alexander Balogh, Laco Teren, Robert Roth, Alexander Dobrovodský a Tomáš Hučko. Pred Koncertom pre všímavých bude v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava Deň bielych vrán, ktorého súčasťou budú, okrem odovzdávania ocenení za občiansku statočnosť, aj rozprávania o podstate odvahy, prekračovaní hraníc, spoločenstve, hudobné vystúpenia, divadlo, filmy, workshop a debaty s novými bielymi vranami.

Jedna z najvýraznejších kapiel hip-hopovej scény v Čechách i na Slovensku Prago Union oslavuje v týchto dňoch 15. výročie. Zakladateľ kapely Kato pritom začínal s rapom ešte o dekádu skôr, keď sa delili republiky. Pod pseudonymom Deph pôsobil v legendárnej kapele Chaozz. Kato je považovaný za jedného z najlepších textárov československého hip-hopu. Ako píše portál Artattack: „Práve texty sú podstatou Prago Union. Sú to výpovede obalené do schopnosti načrtnúť obraz a vybudovať metaforu. Stvoriť prekvapivú pointu.“ Prago Union je prvou kapelou, ktorej sa podarilo obhájiť cenu Anděla v kategórii hip-hop & R’n’B. Minulý rok vydali piaty album s názvom Smrť žije, za ktorý dostali od hip-hopového magazínu BBARÁK hodnotenie 9 z 10. Ako uvádzajú autori recenzie: „I keď sa zaoberajú témami zrodenia a smrti, stále ostáva veselou, duchaplnou oslavou života.“… 17. novembra veru máme čo oslavovať. Do KC Dunaj prídu aj s novou živou kapelou v zložení Tonda Dlapa (gitara), Ondra Hauser (basgitara) a Oliver Lipenský (bicie).

ABOP je akronym pre chorvátske príslovie: „Afterparty je lepšia než party“. Táto prominentná chorvátska elektronická kapela miluje tanečnú hudbu, no každý beat si odmaká ručne. Namiesto patternov búšia ako hodinky dvaja bubeníci sediaci oproti sebe. Kapelu dopĺňa basgitarista, zvukový inžinier a dvaja klávesáci, pričom všetci títo muzikanti sú známi aj z ďalších špičkových juhoslovanských kapiel. Legenda vraví, že kapela vznikla po hroznej párty v roku 2010, ktorú chceli zachrániť aspoň dobrou afterparty. Keďže pri sebe nemali žiaden zdroj zvuku, siahli po nástrojoch a už ich našťastie nepustili z rúk. „Balkánskych Elektro Guzzi“ sme videli naživo na Mente a preto potvrdzujeme slová z ich press-kitu, že ide o neprenosný zážitok, ktorý treba jednoducho vidieť a počuť naživo.

Talentovaní rómski muzikanti z Veľkej Lomnice Gypsy Band Lomnické Čháve zaplnili a vyžmýkali NAY tanečný dom na Pohode. O tom, že zážitky z ich energie, temperamentu a osobitého feelingu nie sú len súčasťou genia loci festivalu, svedčia aj skvelé reakcie na ich vystúpenie, ktoré dostávame i s odstupom času. Aj v prípade Gypsy Band Lomnické Čháve platí to, čo pre kapelu ABOP. Niektoré veci sa nedajú opísať slovami… obzvlášť to, čo robil s davom husľový Jimmy Hendrix Gustáv Gábor.

Dekadentným nádychom, výraznými vokálmi, elektronickými aj živými aranžmánmi a cez netradičné videá si získava čoraz viac priaznivcov Panáčik. Ešte nevšednejšie sú jeho vystúpenia, ktoré predviedol aj na tohtoročnom Pohoda Dni_FM a na Pohode. To, že si jeho zostavu jednoducho nemožno nevšimnúť, potvrdí aj návštevníkom Koncertu pre všímavých.

Čerstvý otec, šéf našej produkcie a legenda afterpaty po afterparty DJ Džbán po premiére na Pohode otestuje svojim eklektickým setom aj pohybovú kultúru návštevníkov KC Dunaj. Jeho výber hudby bez akejkoľvek logiky, outfit založený na kobercovej móde osemdesiatych rokov a svojské pohyby spojené so všeobjímajúcim ekoúsmevom odzbroja každého. Zahrá aj skladby, ktoré nenájdete ani na Spotify. Jeho nekompromisný výber od Japonska, cez Indiu a Blízky Východ až po nočné mory hitparád 90-tych rokov, napodiv stopercentne funguje. Vstupné na koncerty v KC Dunaj: predpredaj 12 € / na mieste 15 €.

V Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava bude desiaty ročník odovzdávania ocenenia Biela vrana. Tentokrát sa brány divadla otvoria už o pol tretej. Samotnému odovzdávaniu ocenenia budú predchádzať zaujímavé debaty o podstate odvahy, kde vystúpia Milan Šimečka, Radovan Bránik, Matej Tóth, Zuzana Wienk a biele vrany Monika Podolinská, Emília Trepáčová a Andrej Bán. Počas odovzdávania cien zahrajú

B Complex, Hoda Jahanpour s Jozefom Luptákom a Chalani z chatrče. Vstupné je 8 €. Projekt môžete podporiť aj vyššou sumou.

Viac informácií tu: http://bielavrana.sk/2017

Na Koncert pre všímavých a Deň bielych vrán vás pozývajú: Aliancia Fair-play, VIA IURIS, KC Dunaj a festival Pohoda.

PROGRAM

KC Dunaj, Nedbalova 3

00 Door open

30 Debata s Fedorom Gálom a Lacom Snopkom

20:15 – 21.00 Panáčik

00 – 21.45 Walden alebo život na Brízgalkách (premiérové uvedenie kníh z vydavateľstva BRaK) D. Thoreau: Walden alebo život v lese Augustín Dobrovodský: Kurič v letnom kine



Účinkujú: Alexander Balogh, Laco Teren, Robert Roth, Alexander Dobrovodský, Tomáš Hučko.

21:45 – 23.00 Prago Union LIVE (CZ)

00 – 23.45 Gypsy Band Lomnické Čháve

23:45 – 01.00 ABOP (HR)

01:00 DJ Džbán

Vstupné: 12 € v predpredaji, 15 € na mieste

Lístky na Koncert pre všímavých: www.ticketportal.sk/Event/KONCERT_PRE_VSIMAVYCH (počet lístkov je limitovaný).