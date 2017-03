Kong: Ostrov lebiek. Nič nové pod slnkom

Ohodnoť článok

Po nie veľmi úspešnej filmovej adaptácii King Konga od Petra Jacksona sme sa aj tento rok dočkali nového vzkriesenia tejto legendárnej postavy. Očakávania boli rozporuplné. Príbeh o Kongovi je v podstate vyčerpaný a jediné čo nám môže priniesť sú lepšie digitálne triky, ktoré sa každým rokom zlepšujú. Boli sme však zvedaví či sa režisérovi podarí priniesť do obohraného príbehu niečo nového.

Známe hollywoodske mená ale výsledok…

Meno neznámeho režiséra Jordana Vogt-Robertsa nesľubovalo nič veľkolepé. Na pomoc si však zavolal známe hviezdy, ktoré sú v poslednom období v kurze. Brie Larson, držiteľka Oscara za najlepšiu ženskú rolu bola príjemným prísľubom. Rovnako sme sa tešili aj na starého a osvedčeného Johna Goodmana či Toma Hiddlestona. Hlavnú rolu tu však zohral Kong. Aj keď skupina hercov sľubovala zaujímavé herecké výstupy, nič prevratného sa nakoniec neudialo. Najväčším sklamaním bol asi Tom Hiddleston, ktorého úplne zatienil John C. Reilly, ktorý bol jedinou sympatickou postavou v celom filme. Tom tu nedostal žiadny priestor a v konečnom dôsledku pôsobil skôr ako vedľajšia postava než hlavná hviezda filmu. Rovnako sme sa nedočkali ničoho zvláštneho ani v podaní Brie Larson, aj keď sa na ňu dobre pozeralo, ale to bolo asi tak všetko. Za najnesympatickejšiu postavu filmu však môžeme smelo prehlásiť Samuela L. Jacksona. Čo je asi dobré, lebo mal na divákov pôsobiť nesympaticky. Celkovo sa vykresľovaniu jednotlivých charakterov nevenovala žiadna dostatočná pozornosť. Ale prečo by sa aj mala, veď to, na čo sme všetci čakali bol King Kong.

Nič nové pod slnkom

Ako to už pri takýchto filmoch býva, príbeh bol vopred daný. Bádatelia prišli na tajomný ostrov kde našli stratenú civilizáciu, ktorá uctievala Konga, našli veľké monštrá a na záver pred nimi museli utiecť. Dočkali sme sa však aj niekoľkých zmien. Domorodci Kongovi neobetúvali žiadne mladé ženy a nekonala sa ani žiadna love story medzi Kongom a hlavnou ženskou postavou, aj keď zopár náznakov tu bolo, ale nakoniec v nič jasné to neprerástlo. Dej filmu bol priamočiary a nedokázal ničím prekvapiť. Bolo to v podstate len jedno veľké premiestňovanie z bodu A do bodu B.

Záchrana mala prísť v podobe Konga a naozaj aj prišla. Digitálne triky nesklamali a ponúkli skvelý pohľad n Kráľa ostrovu lebiek. Kong sa nám počas filmu niekoľkokrát predstavil v plnej paráde a zabral si hlavnú úlohu. Bohužiaľ jeho nepriateľom sa však nedostalo až toľkého kvalitného prevedenia, ale nič to nezmenilo na pôsobivých súbojoch. Avšak, ako sme už viackrát spomínali filmu chýbala akási osobitosť s akou prišla napríklad nová Godzila, ktorá stavila na prepracovanejší scenár a lepšiu atmosféru. Samozrejme, aj v prípade Konga bola viditeľná snaha o atmosféru stratených svetov, ale výsledok bol úplne bez emócie.

Trailery sľubovali pôsobivé divadlo, ktorého sa nám do určitej miery aj dostalo. Nechýbala akcia, nejaké tie hlášky, krásna žena, veľkolepé súboje a hlavný záporak. Ale každej časti ako keby čosi chýbalo. Mali sme tu zo všetkého trošku, ale nič poriadne. Kong: Ostrov lebiek je príjemným oddychovým filmov výhradne na návštevu kina. Ničím neurazí a už vôbec ničím neprekvapí.