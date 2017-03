Rodina musí držať spolu. Nech sa deje čokoľvek…

Ohodnoť článok

„Neuveriteľne návykové, silné a zároveň láskavé čítanie,“ napísal prestížny Los Angeles Times o knihe Hniezdo. Je to debut americkej autorky Cynthie D´Aprix Sweeneyovej a na prekvapenie mnohých, mimoriadne vydarený. Zaskočil kritikov, médiá a potešil čitateľov. „Cynthia Sweeneyová píše ako absolútny profík. Perfektne pohybuje šachovými figúrkami na preplnenej šachovnici,“ dodáva The New York Times.

Každá rodina má problémy

Ale Plumbovci vyčnievajú ešte aj medzi tými najproblematickejšími. Roky napätia hromadiaceho sa pod povrchom vyvrcholia v jeden chladný októbrový deň v New Yorku. Melody, Beatrice a Jack Plumbovci sa zídu, aby si pohovorili so svojím charizmatickým, ale ľahkomyseľným starším bratom Leom, ktorého práve prepustili z protidrogového liečenia.

Leo totiž prednedávnom zdúchol z bratrancovej svadby v aute spolu s príťažlivou devätnásťročnou čašníčkou. Za volant si sadol pod vplyvom drog aj alkoholu. Jeho následná nehoda ohrozí spoločný fond Plumbovcov zvaný Hniezdo, ktorého prostriedky majú súrodencom o niekoľko mesiacov konečne vyplatiť. Hodnota Hniezda nečakane vzrástla a všetci sa už dlho spoliehajú, že tie peniaze im pomôžu vyriešiť problémy, ktoré si sami spôsobili.

Melody, vzorná manželka a matka žijúca na „lepšom“ predmestí, má na krku hypotéku a pred sebou hrozivú vyhliadku školného, ktoré bude musieť platiť dcéram-dvojčatám, až začnú chodiť na vysokú. Jack, obchodník so starožitnosťami, si tajne vzal pôžičku a zaručil sa za ňu plážovou chatou, ktorú vlastní so svojím manželom Walkerom. A Bei, kedysi sľubnej autorke krátkych poviedok, sa akosi nedarí dopísať dlho očakávaný román ani nájsť si partnera.

Zachráni Leo súrodencov a tým aj ľudí, ktorých milujú? Alebo budú všetci musieť prehodnotiť starostlivo naplánovanú budúcnosť?

Súrodenci spoja sily a pustia sa do boja so starými spormi aj súčasnými problémami.

Vypočujte si ADUIO úryvok z knihy.

Číta Vlado Kobielsky:



Hniezdo je príbeh o štyroch dospelých súrodencoch, ktorí majú vlastné životy, vlastné problémy a črtá sa ich vyriešenie. Čoskoro im totiž majú vyplatiť peniaze z rodinného fondu Hniezdo. Všetci sa na to spoliehajú, čakajú na zaslúžené dedičstvo, no to nerátali s bezohľadnosťou jedného zo súrodencov. Ten svojimi činmi poškodil nielen peňažné, ale aj to rodinné Hniezdo…

