Alien: Covenant – recenzia

Fanúšikovia a fanúšičky filmovej série Alien sa dočkali a do kín práve prichádza sequel filmu Prometheus – Alien: Covenant. Pozreli sme si ho za vás, aby ste vy už nemuseli, jedine ak patríte k nostalgickým fanúšikom votreleckej série.

Ridley Scott stál pred ťažkou úlohou: zvrátiť trajektóriu fanúšikmi opľutého Promethea a oprášiť svoje zručnosti, ktoré ukázal pri natáčaní pôvodného, dnes už kultového, Votrelca (Alien). Hanbu Votrelcovi neurobil ani James Cameron so sequelom Votrelci (Aliens), práve naopak: hollywoodski producenti zajasali, že majú v ruke materiál, ktorý sa dá pri vhodnom castingu a s dobrým režisérom, dojiť ešte niekoľko rokov. No už pri treťom Votrelcovi (Alien 3) sa ukázalo, že to nie je tak úplne pravda. Réžie sa ujal David Fincher, ktorý sa preslávil až svojimi ďalšími filmami (Se7em, Klub bitkárov, či Muži, ktorí nenávidia ženy), no nebyť Sigourney Weaver a Lancea Henriksena, film by zapadol ako veľmi podpriemerné béčko. Zašlú slávu mal Votrelcovi vrátiť štvrtý diel – Votrelci: Vzkriesenie (Aliens: Resurrection), no stroskotal kdesi na pol ceste a Hollywood začal byť frustrovaný. Divák tiež.

Vôľa natočiť ďalší sequel bola, no Sigourney Weaver v ňom odmietla hrať, tak vznikla crossover séria Votrelec vs. Predátor (Alien vs. Predator) s pokračovaním Votrelec vs. Predátor: Requiem, určená skôr skalným fanúšikom oboch monštier, nech sa teda na votrelca nezabudne, kým si Hollywood premyslí ako ďalej.

A potom prišiel Prometheus s vynikajúcim nápadom zodpovedať veľké otázky pôvodu, života a smrti, a opätovne v réžii Ridleyho Scotta. Vizuálne veľkolepý Prometheus však zožal len vlažný potlesk a rozdelil fanúšikov na dva tábory. Nedá sa mu však uprieť, že obsadenie Michaela Fassbendera do úlohy androida Davida, bolo dobré rozhodnutie, podobné, ako keď úlohu Ripleyovej kedysi ponúkli Sigourney Weaver, ktorá celú sériu Votrelcov fantasticky potiahla aj napriek scenáristickým a režisérskym zaváhaniam. Prometheus však úplne nesplnil očakávania, komplikovane sa zamotal vo vlastnej mytológii a divákovi pribudli ďalšie nezodpovedané otázky. Ridley Scott sa v Covenantovi rozhodol vrátiť sa k tomu, čo mu ide. Po zhliadnutí filmu však treba povedať, že sa mu to podarilo, aj nepodarilo.

Čo teda divák dostane v Covenantovi? Začína celkom drsne a dejovo nadväzuje na Promethea. Dočkáme sa aj prevarených motívov z pôvodnej antológie, ako napríklad slabý kapitán vesmírnej lode; silná ženská postava; zlé, impulzívne rozhodnutia; vedľajšie postavy slúžiace výlučne len na to, aby sa stali obeťami; vylepšený android a podobne. Covenant však jednoznačne zlyháva na castingu – viem, že charizmatická Ripleyová sa nedá tak ľahko nahradiť, v tom prípade by sme však išli cestou neokukaných zápletiek, s akými svojho času prišiel napríklad Interstellar – dejové slučky, plynutie času, či čierne diery. Ripleyová so svojou posádkou bola, okrem toho, hlboko ľudskou postavou, divák si vedel vytvoriť vzťah aj k vedľajším postavám, zatiaľ čo pri Prometheovi a Covenantovi sa stal fakt, že ide o ďalší akčný kúsok na objednávku, oveľa vypuklejší. Škoda. Pozor spoiler: samozrejme, aj v tomto filme zomrie drvivá väčšina posádky, no divák odchádza z kina s pocitom, že je mu to už vlastne jedno.

Tak, ako som si pri poslednom sci-fi Prvý kontakt (Arrival), hovorila, že ho treba vidieť, lebo je v ňom v-š-e-t-k-o, tak som si pri Covenantovi povedala, že ho netreba vidieť, lebo je v ňom všetko. Bohužiaľ. Od stredovekého beštiára k evolúcii vedomia umelej inteligencie, množstvo vykradnutých motívov z pôvodnej série Votrelcov, snáď už len Predátor chýbal. Stále akosi márne čakám, kedy tvorcovia prequelov a sequelov pochopia, čo sa Scottovi podarilo pri prvom Votrelcovi, ale napríklad aj pri Čeľustiach, či Záhade Blair Witch, a to, že dobrý (sci-fi) horor nepotrebuje až také množstvo akčných scén, ale dusivý, zvierajúci pocit bezprostredného nebezpečenstva, ktoré divákovi stačí zahliadnuť raz, či dvakrát, alebo aj vôbec, lebo predstavivosť je organický element, ktorý dopovie zvyšok. Na druhej strane treba povedať, že do vôd, v ktorých sa utopil Prometheus, sa Covenant chvalabohu, radšej ani nepustil.

Ridley Scott sa vyjadril, že plánuje natočiť aj ďalší sequel sequelu prequelu (hoci treba poznamenať, že Prometheus nie je prequelom per se), čo je, samozrejme, úplne logické, lebo záver Covenanta ostal otvorený. Ako skalná fanúšička votreleckej antológie si však myslím, že séria Prometheus bola scenáristicky slepá ulica a nádejam sa, že na rad by raz konečne mohol prísť aj Votrelec 5.