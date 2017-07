Šestnásť väzníc, z ktorých sú dnes originálne hotely

Ohodnoť článok

Väzenia, z ktorých sú dnes originálne hotely. Strávili by ste v niektorom z nich noc?

Čo s prázdnou väznicou? Premeňte ju na hotel! Tento zaujímavý nápad zrealizovalo už množstvo krajín. Niektoré hotely sa zmenili na nepoznanie, iné si zachovali čosi z pôvodného rázu. Toto je šestnásť najzaujímavejších.

Originálne hotely

Hotel Alcatraz / Kaiserslautern, Nemecko

Budova slúžila ako väzenie od roku 1867 do roku 2002. Dnes ponúka 56 izieb, z ktorých väčšina je rekonštruovaná. Ak ste dobrodružný typ, môžete sa ubytovať aj v takmer pôvodných celách so zamrežovanými oknami, spoločnými toaletami a typickými väzenskými raňajkami pozostávajúcimi z čierneho chleba s lekvárom.

Premier Hotel Katajanokka / Helsinky, Fínsko

Hotel patrí do siete Best Western a nájdete v ňom pôvodné tehlové múry či reštauráciu Jailbird so stenami pokrytými vyrytými odkazmi od niekdajších väzňov. Izby sú minimalistické a vznikli pospájaním niekoľkých ciel.

Four Seasons Sultanahmet / Istanbul, Turecko

Na prvý pohľad by ste nepovedali, že tento luxusný hotel bol kedysi väzenie. Prezradia ho detaily: pôvodné vstupné dvere či mramorový stĺp s rytinami od bývalých väzňov. Niekdajší „výbeh“ je dnes vonkajšia reštaurácia a v strážnych vežiach premávajú výťahy.

Het Arresthuis / Roermond, Holandsko

105 ciel v obávanej väznici sa zmenilo na 40 hotelových izieb. Niekdajší účel pripomína iba pôvodnými dverami.

Ottawa Jail Hostel / Ottawa, Kanada

Táto väznica bola známa svojím neľudským zaobchádzaním s väzňami, ktorých sa v maličkých celách bez kúrenia a kanalizácie často tlačilo až 150. Niektorí hostia tvrdia, že počas pobytu videli duchov bývalých obyvateľov budovy. Väčšina z nej je v pôvodnom stave. Nájdete tu dokonca aj šibenicu.

Hostel Celica / Ľubľana, Slovinsko

O hravý dizajn sa postarali umelci a architekti, no pod novou farbou sa skrývajú pôvodné múry, okná, mreže a dvere vojenského väzenia.

Hotel De La Paix Luang Prabang / Luang Prabang, Laos

Pôvodná mestská väznica sa premenila na hotel s 23 priestrannými apartmánmi so súkromnými záhradami či dokonca bazénmi. Pôvodné využitie pripomína niekoľko strážnych veží.

Jail Hotel / Lucerne, Švajčiarsko

Väzenie tu slúžilo od roku 1862 do roku 1998. Ubytovať sa môžete v desivých celách alebo v luxusnom apartmáne, ktorý bol pôvodne kancelária riaditeľa. V knižnici nájdete originálne knihy, ktoré čítali niekdajší väzni. Backpackeri ocenia vyhľadávaný bar.

Karosta Prison Hotel / Liepāja, Lotyšsko

Kedysi tu väznili ľudí pre Ruské cárske námorníctvo či KGB. Minulosti tu neuniknete – pri príchode vám spravia väzenské fotky, v izbe spíte na prični a objekt je dokonca obohnaný ostnatým drôtom.

Långholmen / Štokholm, Švédsko

V tomto hosteli pre mladých natrafíte na pôvodné kovové dvere, zamrežované okná či rebríky spájajúce jednotlivé prične. O histórii budovy sa dozviete priamo z rytín na stenách.

Malmaison Oxford / Oxford, Anglicko

Táto takmer tisícročná budova bola pôvodne hrad. Ako väzenie slúžila do roku 1996. Dnes je z nej jeden z najluxusnejších väzenských hotelov vôbec.

The Liberty Hotel / Boston, Massachusetts

Zvonka vyzerá tento hotel stále ako väzenie, vnútri však nájdete štýlový a moderný interiér. Pôvodné cely pripomína hotelový bar a reštaurácia.

The Lloyd Hotel & Cultural Embassy / Amsterdam, Holandsko

Budova hotelu slúžila ako ubytovňa pre imigrantov, azyl pre židovských utečencov, väzenie, aj polepšovňa. Dnes v ňom nájdete 117 izieb navrhnutých súčasnými holandskými umelcami.

The Old Mount Gambier Gaol / Mount Gambier, Južná Austrália

Tento hostel vyhľadávajú najmä dobrodruhovia a backpackeri. Okrem autentických ciel tu nájdete aj moderne prerobené izby. Jedlo sa podáva v pôvodnej väzenskej jedálni.

Unitas Hotel / Praha, Česká republika

V tomto bývalom väzení Tajnej polície pobudol aj Václav Havel. Dnes víta najmä cestovateľov a backpackerov.

Bridewell Hotel / Liverpool, Anglicko

Hotel si aj po rekonštrukcii zachoval pôvodný tehlový ráz. Izby sú však pohodlné a všetky majú vlastnú kúpeľňu či chytré LED televízory.

