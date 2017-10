Chystáte sa do Dubaja? Tieto veci si tam radšej odpustite Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Dubaj sa síce tvári multikultúrne, ale vo svojej podstate je to stále pomerne konzervatívne moslimské mesto. Minulý rok ho navštívilo vyše 10 miliónov ľudí. Väčšina z nich sa zaobišla bez incidentu, no byť pripravený sa vyplatí.

Ak sa nechcete dostať do problémov, radšej si niekoľkokrát skontrolujte, čo do krajiny – možno aj nechtiac – preveziete. DJ Raymond Bongham, známy pod umeleckým menom Grooverider, napríklad vo vrecku nohavíc „prepašoval“ do Dubaja niekoľko gramov marihuany, za čo ho odsúdili na štyri roky väzenia.

Zatknúť vás môžu aj za pornografiu či lieky na predpis. V roku 2014 zatkli tamojšie úrady 16 ročného chlapca, ktorý mame niesol pol kila maku do koláčov.

Pozor na oblečenie

Ženy si na verejnosti musia zahaliť nohy a ruky. Plavky sú povolené iba na plážach a v hotelových bazénoch. Opaľovanie sa „hore bez“ je zakázané a v roku 2008 zaň počas razie zatkli 79 ľudí.

Nejedzte na verejnosti

Počas Ramadánu je za denného svetla zakázané jesť a piť na verejnosti. Platí to pre všetkých, nielen pre moslimov. Vie sa minimálne o jednom páre, ktorý skončil v putách za to, že na čerpacej stanici popíjal džús. V hoteloch sú pravidlá trochu voľnejšie – ich reštaurácie často oddelia jediacich turistov tak, aby nikoho nepohoršovali.

Sex len s manželom

V Dubaji môžu mať sex či dokonca spať v jednej posteli iba manželia. V hoteloch väčšinou potvrdenie o povahe vzťahu nevyžadujú, ale autority túto záležitosť berú vážne. Minulý rok dokonca za mimomanželský sex zatkli istú Britku, ktorá na polícii nahlásila, že ju znásilnila skupina mužov.

Ak ste gay, tak opatrne

Gayov v Dubaji síce nikto cielene nezatýka, no homosexuálny styk je tu ilegálny. V meste žije veľká undergroundová LGBT komunita, no diskrétnosť je na mieste. Hoci by ste nikdy nemali skrývať, kým ste, v Spojených arabských emirátoch je to najbezpečnejšia voľba.

Prejavy náklonnosti iba v súkromí

Bozkávanie sa či dokonca držanie sa za ruky na verejnosti sa považuje za nevhodné správanie. V roku 2005 skončila istá britská dvojica na mesiac vo väzení po tom, ako ich tamojšia žena nahlásila za bozkávanie sa v reštaurácii.

Čítajte tiež:

Ako klimatické zmeny menia letiská

Hneváte sa na partnera za to, čo urobil v sne – problém je vo vás

7 rád, ako zostať na exotickej dovolenke zdravý

Zdroj: http://www.independent.co.uk/travel/middle-east/dubai-what-not-to-do-rules-laws-tourists-topless-sunbathing-dress-code-homosexuality-holiday-jamie-a7996456.html