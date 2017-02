Herečka a playmate Pamela Anderson je na nespoznanie. Čo sa stalo?

Ohodnoť článok

Hviezda obľúbeného seriálu Baywatch, bývalá playmate, modelka a herečka Pamela Anderson (49) sa objavila na charitatívnom večierku s novým imidžom a bola takmer na nespoznanie. Žeby na staré kolená konečne prišla na to, že menej je viac?

Seriously in love with this minimal #pamelaanderson … She looks gorgeous 🌸 Fotka uverejnená používateľom Ashleigh Barlow (@iamashleighxo), Feb 4, 2017 o 1:45 PST

Playmate 90. rokov bola známa svojimi peroxidovými vlasmi, výrazným líčením a lacným štýlom obliekania. Na svojom poslednom verejnom vystúpení však poriadne šokovala holywoodskú smotánku. Objavila sa totiž v elegantných šatách od britskej módnej návrhárky Vivienne Westwood a veľmi jemným líčením. Bývalá sexbomba sa viditeľne zbavila aj umelých mihalníc a intenzívneho bronzeru. Tým vynikla jej jemná, pestovaná koža a zdravá pleť.

Herečka priam žiarila a svojím šarmom zatienila aj mladšie kolegyne. Na akcii sa objavila spolu so svojím synom Brandonom Thomasom Lee, ktorý sa úspešne venuje modelingu a móde. Povráva sa, že na zmene imidžu Pamely má veľký podiel práve jej syn.

Holy #makeunder #pamelaanderson Fotka uverejnená používateľom OregonCoast♥@liveloveBATH (@chroniclily), Feb 3, 2017 o 9:06 PST

Dvakrát rozvedená herečka má údajne tajný pomer so zakladateľom Wikileaks, odsúdeným Julianom Assange (44). Fámy vznikli na základe jej častých návštev, ktoré trvajú od októbra minulého roku. Pri jej poslednej návšteve v Londýne ju pristihli, ako „pašovala“ svojmu údajnému milencovi veganské cheeseburgeri cez ekvádorskú ambasádu, kde je Assange zadržiavaný už od roku 2012 kvôli obvineniu za znásilnenie.

O to absurdnejšie vyznievajú okolnosti, ktoré dvojicu spojili. Herečka totiž Assangeho oslovila, či by nerobil patróna jej charitatívnej organizácii, ktorá sa stará o obete sexuálneho násilia. Obaja boli niekoľkokrát videní v Assangeho predošlej rezidencii a od jeho zadržania ho herečka so železnou pravidenosťou navštevuje.