Adela Banášová a Viktor Vincze. Bude svadba

Naozaj neocakavane zasnuby nazivo v Telerane! ❤❤❤ Blahozelame Adela & @viktorvincze 😘 #telerano #tvmarkiza #AdelaViktor #laska #love #couple #engagement #surprise #live #tv #morning #show

A post shared by Ranná show TV Markíza (@telerano) on Feb 13, 2017 at 11:51pm PST