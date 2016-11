Ohodnoť článok

Londýn 8. novembra (TASR) – Speváčka Adele sa umiestnila na prvom mieste rebríčka najbohatších britských celebrít do 30 rokov, ktorý každoročne zverejňuje magazín Heat. S majetkom 92 miliónov libier 28-ročná rodáčka z Londýna vystriedala skupinu One Direction, ktorá najvyššiu priečku zoznamu obsadila uplynulé tri roky za sebou.

Na druhom mieste skončil so 74 miliónmi herec Daniel Radcliffe (27), na treťom so 45 miliónmi spevák Ed Sheeran (25). Do prvej desiatky zaradil magazín ešte speváka Zayna Malika (23), speváka Harryho Stylesa (22), herečku Emmu Watsonovú (26) či herca Ruperta Grinta (28), informoval dnes webový portál spravodajskej stanice BBC.

Heat zverejňuje zoznam už šesť rokov, na zostavovaní spolupracuje množstvo expertov z príslušných odvetví. Vychádza sa predovšetkým z reklamných zmlúv, televíznych kontraktov, filmových ziskov a výnosov z predaja hudby.

“Adele je tento rok so svojím albumom a turné nezastaviteľná,” uviedla redaktorka magazínu Suzy Coxová.

