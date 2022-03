Žiadne stylingové nápady? Poradíme vám, kde hľadať inšpiráciu

Držať krok s najnovšími módnymi trendmi môže byť zložité. Ako by povedala Heidi Klum na Project Runway: „V móde jeden deň si in a na druhý deň si mimo.“ Ak chcete získať aktuálny prehľad o tom, na aké mesiace si dávať pozor na módnych návrhárov s novými vychádzajúcimi hviezdami a ako odhaliť najnovšie trendy skôr ako ktokoľvek iný, postupujte podľa týchto užitočných tipov a zistite, na ktoré zdroje sa obrátiť, aby ste získali tie najpopulárnejšie tipy v módnych trendoch.

Kde nájsť informácie o najnovších trendoch?

Držať krok s najnovšími módnymi trendmi môže byť zložité. Ako by povedala Heidi Klum na Project Runway: „V móde jeden deň si in a na druhý deň si mimo.“ Ak chcete získať aktuálny prehľad o tom, na aké mesiace si dávať pozor na módnych návrhárov s novými vychádzajúcimi hviezdami a ako odhaliť najnovšie trendy skôr ako ktokoľvek iný, postupujte podľa týchto užitočných tipov a zistite, na ktoré zdroje sa obrátiť, aby ste získali tie najpopulárnejšie tipy v módnych trendoch.

Sledujte Fashion Week

Môžete sa inšpirovať Fashion Weekom v USA a v New Yorku, ktorý sa koná dvakrát do roka, raz v druhom septembrovom týždni a raz v druhom februárovom týždni. V prvom zachytíte najnovšie trendy jar/leto a v druhom nahliadnete do top trendov jeseň/zima.

A samozrejme sa môžete inšpirovať aj lokálnymi Fashion Weekmi, ktoré sa každoročne konajú v Bratislave alebo Prahe.

Prihláste sa na odber najlepších módnych časopisov

Všetci hlavní módni návrhári vkladajú svoje reklamy do týchto časopisov a predstavujú svoje najnovšie produkty. Tieto časopisy tiež vždy obsahujú rozhovory s rôznymi módnymi návrhármi a ich obsah je veľmi cenný na odhaľovanie najnovších módnych trendov.

Nezabudnite sa zásobiť špičkovými módnymi časopismi, ako sú: Vogue alebo ELLE.

Čítajte najaktuálnejšie blogy

Je dôležité držať krok s módnymi trendmi, pretože sú často témou rozhovorov a táto téma módnych trendov sa objavuje pravdepodobne viac, ako si uvedomujete. Ľudia sa rozprávajú o značkách, dizajnéroch a o tom, kto má čo na sebe. Celebrity a tvorcovia trendov často ovplyvňujú mnoho iných odvetví.

Ako teda držať krok s dnešnými módnymi trendmi? Majte prehľad o najnovších trendoch pomocou zdrojov, akým je blog CCC.

Nakupujte u predajcov Fashion-Forward

Ak chcete držať krok s módnymi trendmi, musíte vedieť, kde nakupovať. Existujú určití predajcovia, ktorí vždy ponúkajú najhorúcejšie nové oblečenie a ich kupujúci presne vedia, kde tieto kúsky kúpiť. Aj keď neplánujete kupovať žiadne drahé položky, na ktoré narazíte, teraz ste informovaní o najnovších štýloch.

Vezmite si išpiráciu od celebrít

Venujte pozornosť celebritám a tomu, čo nosia. Návrhári často darujú svoje kúsky celebritám tak, aby ich nosili a potom sa dizajnérovi dostalo uznania. Akonáhle sa outfit stane virálnym, bum! Každý ho má tiež na sebe a hovorí o tomto kúsku.

Niektorí speváci, celebrity, modelky a módni influenceri, ktorým treba venovať pozornosť, sú:

štýly ktorejkoľvek z modeliek Victoria’s Secret, ako napríklad: Joan Smalls, Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delivigne, Sara Sampaio, Stella Maxwell a Romee Strijd. Tieto modelky milujú módu a vždy sú fotené podľa najnovších trendov a často sa fotia.

Práve teraz všetci tiež fotografujú a štylizujú sestry Jenner, sestry Hadid a Hailey Baldwin. Vyzerá to tak, že tieto mladé módne ikony sa tak skoro nikam nechystajú. A samozrejme nezabúdajte na Rihannu, alebo Victoriu Beckham.

Pozerajte hudobné a filmové ocenenia

Existuje tiež niekoľko každoročných hudobných udalostí, ktoré je nevyhnutné sledovať a prezerať si fotografie z nich, aby ste si udržali náskok pred trendmi:

Grammy: Najprestížnejšie ocenenie nahrávacieho priemyslu. Je to miesto, kde sú mladí a trendy videní na obrazovke aj v publiku. Jeho pokrytie na červenom koberci pred predstavením si nesmiete nechať ujsť.

Oscar: Táto udalosť filmového priemyslu je klasikou. Každý sa tu chce obliekať sofistikovane, ale latka sa stále posúva. Priehľadné šaty, hlboké výstrihy a priliehavé komplety sú prezentované na červenom koberci a každý dizajnér, na ktorom záleží, oblieka tieto celebrity.