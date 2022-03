Autor fotky: Chevanon Photography na Pexels

Vďaka správnej údržbe kávovaru predĺžite jeho životnosť a výkonnosť

Každý jeden kávovar si vyžaduje aspoň minimálnu starostlivosť. Poradíme vám ako sa starať o váš kávovar, aby vám vydržal, čo najdlhšie.

Kávovar sa stal súčasťou vašej domácnosti a nedali by ste naň dopustiť? Tomuto úplne rozumieme, nie je nad ten pocit si daň lahodnú kávu po náročnom dni v práci v pohodlí vašeho domova. Aby ste si tento výnimočne príjemný pocit bez veľkej námahy mohli vychutnávať čo najdlhšie, nezabúdajte, že plnoautomatické i pákové kávovary vyžadujú starostlivosť.

So správnou starostlivosťou, ktorú kávovar vyžaduje, dokážete predĺžiť jeho životnosť a výkonnosť aj o niekoľko rokov. Nezabúdajte na túto podstatnú vec, pri pravidelnom čistení sa dokážete vyhnúť poruchám a vyhnete sa tak, poplatkom, ktoré by ste museli pri oprave zaplatiť autorizovanému servisu. Neviete ako na čistenie kávovaru? My vám poradíme základné kroky, ktoré by ste mali pravidelne dodržiavať.

Čistenie a údržba kávovaru

Našli ste ideálnu chuť kávy, ktorú si dokážete pripraviť aj doma? Potom je viac ako jasné, že túto výnimočnú chuť si chcete vychutnávať, čo najdlhšie. Chuť kávy, okrem kvalitných a čerstvo pomletých kávových zŕn ovplyvňuje aj čistota kávovaru. Plnoautomatický kávovar má častokrát funkciu, vďaka ktorej sa dokáže prečistiť sám, a však okrem toho by ste mali pravidelnú údržbu absolvovať aj vy. Túto starostlivosť samozrejme potrebuju aj nespresso kávovary.

Každodenná starostlivosť

V prípade, že kávovar využívate na dennej báze, nemali by ste zabudnúť na každodennú starostlivosť oň. Možno sa vám to bude zdať prehnané, ale len tak dosiahnete ideálnu chuť vašej kávy, na ktorú ste zvyknutí.

Denná starostlivosť nevyžaduje náročné činnosti. Pravidelne by ste mali vyčistiť nádobu na kávové sedliny, vymeniť vodu v zásobníku, pretože ak vodu nebudete meniť každý deň, usadí sa v zásobníku vodný kameň alebo voda môže jemne zatuchnúť. A v prípade, že využívate nádobu na napeňovanie mlieka, aj tú by ste mali čistiť na dennej báze, aby sa nestalo, že vám v mliečnych cestách zaschne alebo skysne mlieko.

Aspoň raz týždenne

Nájdite si čas aspoň raz týždenne na čistenie sparovacej jednotky. Sparovač sa dá veľmi ľahko z kávovaru vybrať, ľahko ho očistíte pod tečúcou vodou, nikdy nepoužívajte žiadne chemikálie ani mydlá. Sparovač neutierajte handričkou, nechajte ho samovoľne vyschnúť. Medzičasom, kedy schne, môžete tento čas využiť na utretie vnútra kávovaru. Vlhkou handričkou zotrite stopy mletej kávy. Potom ako jednotka je dostatočne vysušená, vrátite ju naspäť a kávovar môžete používať ďalej.

Mesačné dôkladnejšie čistenie

Automatické kávovary majú čistiace programy, vďaka nim kávovar vyčistíte veľmi ľahko. Spustíte čistenie a už len postupujete podľa návodu. V prípade, že takúto funkciu nemáte, kávovar vyčistíte podľa návodu, ktorý ste pri kúpe dostali. Pri pravidelnom čistení v rozsahu jeden až tri mesiace by ste nemali zabudnúť na odvápňovanie kávovaru pomocou odmasťovacích tabliet. Všetko závisí od množstva pripravených káv a kvality vody. Dôležité je vykonať aj dôkladné čistenie nádoby na mlieko. Aj na čistenie mliečnej časti existujú originálne čistiace prostriedky EcoMulticlean, ktoré vám tieto časti kávovaru pomôžu vyčistiť. Pri čistení kávovaru vždy postupujte podľa návodu, ktorý ste pri kúpe obdržali, tak viete, že túto činnosť robíte správne.

Kávovar je kuchynský spotrebič, ktorý sa teší veľkej obľube. Avšak nemôžete zanedbávať ani jeho starostlivosť, bez pravidelného čistenia sa môže váš kávovar zaniesť, znečistiť a chuť kávy nebude nikdy taká ako pred tým.

Pravidelným čistením predlžujete aj jeho životnosť a vyvarujete sa zbytočným poplatkom, ktoré by ste platili za opravu alebo servis kávovaru.