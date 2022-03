Buďte trendovým mužom – ktoré tenisky budú hitom tejto jari

Najlepší spôsob, ako vylepšiť váš štýl v roku 2022? Rozhodne módne tenisky. V súčasnosti je jednou z najlepších vecí na teniskách to, že dokážu dodať šmrnc obleku, ktorý nosíte do práce, ale aj džínsom, ktoré zvolíte na neformálne posedenie s priateľmi. Tenisky sú skrátka ideálnou kombináciou pohodlia, štýlu a funkčnosti, a hodia sa takmer na každú príležitosť. Hoci boli tenisky pôvodne pánskou atletickou obuvou, vyvinuli sa v štýlový kúsok, ktorý nesmie chýbať v šatníku žiadneho moderného muža. V tejto sezóne sa stretneme s množstvom skvelých možností, ktoré zahŕňajú tenisky do telocvične, ale aj elegantnejšie verzie vhodné do kancelárie.

Obujte sa do farieb

Tenisky sú pre farby ako stvorené a tento rok so sebou prináša veľa farebných trendov, ktoré by ste rozhodne mali vyskúšať. V móde sú výrazné neónové akcenty, ktoré oživia všetky bežne používané neutrálne farby vo vašom šatníku, či už je to biela, béžová, alebo čierna. Báť sa nemusíte ani naozaj výrazných farieb ako je modrá, červená a žltá, ktoré nájdete v rôznych kombináciách naprieč kolekciami svetových značiek. Tieto pánske tenisky https://modivo.sk/c/muzi/obuv/sneakersy sú hravé, a oživia nielen váš outfit, ale aj pochmúrnejšie daždivé dni. Nezáleží pri tom na tom, aký štýl tenisiek zvolíte. Pokojne siahnite po vysokých a farebných teniskách od Nike, kožených teniskách značky New Balance, ktoré hýria farbami, alebo aj len výrazných jednofarebných Converse plátenkách. Ak však nie ste úplne fanúšikom bláznivých farieb a neradi vyčnievate z davu, nevadí. Dobrou správou je, že už niekoľko rokov po sebe sú módnou klasikou biele tenisky. Stavte však na dobré a štýlové tenisky od svetových značiek, ktoré nebudú vyzerať lacno. Či v tomto prípade zvolíte nízke alebo vysoké tenisky je čisto vecou vášho osobného vkusu a preferencií. Tieto tenisky sa skvelo hodia ku všetkému, od farebných teplákov, cez šortky, až po pánske nohavice rôznych štýlov. Je preto predpoklad, že ich počas celej jari a leta nevyzujete. V tomto prípade však musíte dbať aj na to, aby vaše biele tenisky neustále žiarili. Nezabudnite ich preto pravidelne čistiť.

Trendom sú deväťdesiatky!

Áno, v móde sú presne také tenisky, ako nosili vaši otcovia, a na ktoré ste sa možno ešte nedávno dívali v starom rodinnom albume. Tento druh tenisiek sa vrátil do módy ako bumerang a je stále populárnejší. Ak ste vaše staré tenisky vyčlenili na cvičenie alebo na venčenie vášho domáceho miláčika, okamžite vráťte tieto kúsky späť do obehu, a obujte si ich radšej do mesta v kombinácií s roztrhanými džínsami a farebnou mikinou. Móda pre mužov https://modivo.sk/m/muzi-moda.html sa neustále posúva vpred, na naše šťastie však čoraz viac smerom k našej pohodlnosti. Trendom sú ale aj klasické športové tenisky. Nemusíte sa preto báť siahnuť po vašich nových bežeckých alebo tréningových topánkach, skombinovať ich s ležérnym outfitom, a vyraziť na pohodlnú prechádzku alebo do práce, a to úplne bez výčitiek. Siahnuť môžete napríklad po značke adidas, New Balance alebo Nike, ktoré ponúkajú široký sortiment skutočne zaujímavých tenisiek športových tenisiek. Ak si myslíte, že vaše staré tenisky už majú predsa len najlepšie roky života za sebou, ďalším horúcim trendom sú aj pánske sneakersy s veľkými a výraznými logami. Tenisky vďaka masívnym a farebným logám dostávajú úplne iný, a o niečo elegantnejší rozmer. Samozrejme, keďže trendom jari sú farby platí, že čím väčšie a farebnejšie logo, tým lepšie.