Ekologické a bio – to už dávno nie je iba trend. Sú vaše domácnosti alebo podniky vhodne vybavené?

Dbať na zdravý životný štýl rovnako ako na ochranu našej prírody sa stáva samozrejmosťou v stále väčšom počte domácností, firiem či reštaurácií. Ľudia si totiž stále viac začínajú uvedomovať, že príroda nemá nevyčerpateľné zdroje a že je na jej zdravom stave záleží predovšetkým pre ľudstvo samotné.

To ako sa k prírode správame dnes, sa totiž odrazí na tom ako sa na nej budeme mať zajtra. Pretože čistá voda na pitie a čistý vzduch na dýchanie nie sú samozrejmosťou a ľudstvo má veľmi nakročené k tomu, aby svojou neohľaduplnou činnosťou zdevastovalo prírodu tak, že na nej nebudú podmienky vhodné pre ľudský život. Preto EKO už skutočne nie je iba trend. Je to nevyhnutnosť.

Dnes už nie je problémom nájsť gastro zariadenie, ktorému na ekológii záleží a snaží sa to previesť do svojej praxe. Chcete sa pridať k tým, čo myslia na budúcnosť? Začnite už dnes. Stačí malý krok. Znížte napríklad svoj odpad tým, že prestanete používať jednorazové obaly a pri najbližšom nákupe sa zamerajte na trvácnejšie eko obaly. Nestačí vám maličkosť a chceli by ste zmeniť všetko čo je vo vašich silách? Inšpirovať sa môžete nasledujúcim zoznamom.

Správne ekologicky a bio vybavená domácnosť či gastro zariadenie? Tieto veci by vám nemali chýbať:

1. Nakupujte bio, podporujte lokálne a farmárske výrobky:

Nielenže tým urobíte dobrú službu vášmu zdraviu, kedy ho zbytočne nezaťažíte nezdravým jedlom a dáte mu tie najkvalitnejšie živiny, ktoré sú k dispozícii, ale odvďačí sa vám aj príroda. Bio spôsob pestovania rastlín či chovania zvierat je totiž k životnému prostrediu šetrnejší a udržateľnejší. Ak k tomu pridáte lokálny zámer nebudete okrem iného podporovať zbytočný transport surovín, ktorý je sám o sebe pre prírodu veľkou záťažou.

2. Priplaťte si za kvalitu, ktorá vydrží:

Vo všetkom vyberajte kvalitu. Od podláh z prvotriednych materiálov, cez to najlepšie gastro vybavenie či kuchynské spotrebiče až po nábytok. Prečo je to ekologickejšie? Jednoducho preto, že to vydrží oveľa dlhšie. Čo znamená pre prírodu dve veci: 1. šetrenie zdrojov ( z niečoho sa tá vec vyrobiť predsa musí) 2. vytváranie menšieho množstva odpadu.

Na začiatku si teda síce priplatíte, ale z konečného hľadiska väčšinou ušetríte. Príklad? Ak si kúpite lacnú chladničku, ktorá okrem toho, že má väčšinou neuveriteľne vysokú spotrebu energie, vám do pár rokov skončí na smetisku a vy sa ani nenazdáte a kupujete ďalšiu. Ak investujete do drahšej a kvalitnejšej, kľudne vám v dobrom stave vydrží aj desiatky rokov. Výsledok – šetríte prírodné zdroje a nevytvárate každých pár rokov zbytočný odpad.

3. Spotrebiče: energeticky úsporné, k prírode blahodárne

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že energeticky úsporné spotrebiče sú šetrné nielen k vašej peňaženke ale aj k prírode? Je to tak. Pretože, čím menej elektrickej energie spotrebujete, tým viac uľahčíte životnému prostrediu. Prírodné zdroje nie sú nekonečné. Preto šetrime, kde sa dá. Odporúčame vám úplne sa vyhnúť spotrebičom triedy B a zamerať sa na výhradné zaobstaranie spotrebičov od triedy A+ vyššie.

4. Ďalšie možnosti zníženia plytvania energie:

Vykurovanie: skúste namiesto klasických radiátorov efektívne a energicky úsporné podlahové kúrenie.

skúste namiesto klasických radiátorov efektívne a energicky úsporné podlahové kúrenie. Osvetlenie: možno budete prekvapení, ale niečo tak nevýrazné, ako práve svetlo môže stáť za veľkou spotrebou energie. Pritom na trhu už existuje celá rada šetriacich možností. Stojí za to sa v tom zorientovať a vybrať si to, čo bude vyhovovať vašim potrebám a zároveň bude energicky úsporné.

možno budete prekvapení, ale niečo tak nevýrazné, ako práve svetlo môže stáť za veľkou spotrebou energie. Pritom na trhu už existuje celá rada šetriacich možností. Stojí za to sa v tom zorientovať a vybrať si to, čo bude vyhovovať vašim potrebám a zároveň bude energicky úsporné. Solárne panely: energiu môžete šetriť aj tak, že si jej časť samy vyrobíte. Máte na to priestora financie? Tak neváhajte a investujte do solárnych panelov.

Šetrite vodou a využite aj tú daždovú

Šetriť vodou sa dá viacerými spôsobmi. Či už je to uvedomelý spôsob zaobchádzania s vodou pri osobnej hygiene, keď jednoducho voda netečie naprázdno alebo používanie už raz použitej pitnej vody na iný účel – napríklad voda po sprchovaní sa dá použiť na splachovanie záchodu.

Okrem toho môžete šikovne využiť aj dažďovú vodu a to tak, že ju budete zachytávať do takzvaných retenčných nádrží. Môžete si ju šikovným spôsobom priviesť priamo do domu a splachovať ňou napríklad záchod alebo ňou polievať záhradu. V každom prípade je škoda tento vzácny dar prírody, ktorým nám doslova padá z neba, nevyužiť.