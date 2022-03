Koncept šťastia hygge: čo znamená a ako si ho vytvoriť doma?

O koncepte hygge sa v priebehu posledných rokov v našich končinách hovorilo pomerne často. Nejedná sa však len o samotnú myšlienku, ako sa niektorí mylne domnievajú. Hygge zasahuje do viacerých oblastí života, od interiéru cez módu až po životný štýl.

Názov tohto fenoménu, hygge, má pôvod v dánskom jazyku, avšak jeho korene siahajú až do nórčiny 16. storočia. Vtedajšie slovo, hugga, nieslo význam – upokojovať. Veľmi blízko má k tomuto termínu preto aj anglické slovíčko hug, teda objímať.

Termín hygge nevieme doslovne preložiť a vystihnúť len jedným slovom. Je však možné ho vysvetliť ako označenie pocitu alebo momentu, kedy zažívate niečo výnimočné a cítite sa pri tom komfortne a šťastne. Môže sa jednať či už o chvíle strávené s priateľmi alebo bez nich, o zážitky, ktoré vám do života prichádzajú vonku alebo u vás doma. Čo je na tomto koncepte najdôležitejšie, je potreba uvedomiť si, že k tomu, aby ste sa cítili hygge, nepotrebujete nič kupovať ani meniť životný štýl. Je to o uvedomení si prítomnosti, jej prežívaní a hľadaní šťastia v jednoduchých momentoch.

Ako správne zariadiť interiér v hygge štýle?

V skratke to znamená, že hygge dokážete najlepšie prežívať vtedy, keď každodenné starosti života hodíte aspoň na chvíľu za hlavu a namiesto toho sa sústredíte na čas strávený s najbližšími, alebo si užijete chvíľku pre seba. Posedenie s kamarátmi pri vínku, vychutnávanie si horúcej čokolády s deťmi, alebo len čítanie obľúbenej knihy v objatí teplej deky, to všetko môže byť vaše osobné hygge. A čo viac, základ pre hygge, ktoré budete môcť prežívať každý deň, vám dokáže poskytnúť aj interiér vašej domácnosti. Ako na to?

Prírodné materiály sú kľúčové

Použitie materiálov je v tomto prípade inšpirované škandinávskymi domácnosťami, ktoré sú na mnohých miestach obklopené nedotknutou prírodou. Keď sa teda rozhodujete pre skriňu, zrkadlo alebo konferenčný stolík, voľte jednoduché prírodné drevo. Jednotlivé kúsky by mali mať čisté línie a pôsobiť pohodlným, prívetivým dojmom. Nezabudnite interiéru dodať ešte hlbší nádych prírody umiestnením živých rastlín, ktoré vám okrem vizuálnej stránky prinesú aj zdravotné benefity.

Dodajte priestoru hĺbku

Ak sa chcete cítiť naozaj hygge, v miestnostiach nesmú chýbať rôzne textúry a textílie. Takáto štruktúra vám pomôže vytvoriť vrstvy dizajnu, ktorý poľahky vtiahne ako vás, tak aj vaše návštevy. S tým vám pomôžu veľké mäkké vankúše, pletené deky, tkané rohože, masívne pletené prehozy na posteľ a koberce s vysokým vlasom.

Vytvorte oddychové kútiky

Ak to priestorové možnosti dovoľujú, vo viacerých miestnostiach nájdite miesto na vašu osobnú oddychovú zónu. Práve tá vám bude dodávať pravidelnú dávku hygge, keď sa v nej budete môcť schúliť pod deku alebo si vychutnávať horúcu kávu s pohľadom upretým von z okna. Základom kútika je stolička, malé kreslo alebo sedací vak. V blízkosti, tj. na dosah ruky môžete umiestniť prútený košík so zbierkou obľúbených kníh, svietniky alebo huňatý koberček, ktorý udrží vaše nohy v teple.

S farbami opatrne

Farebné variácie a excentrický kontrast môžu byť súčasťou zaujímavého interiérového dizajnu, avšak nie v prípade hygge štýlu. Interiér by mal pôsobiť upokojujúco a nerušene. To docielite použitím neutrálnych farieb. Či už sa rozhodnete pre smotanovú, tmavosivú alebo ponecháte steny biele, vždy dbajte na rovnováhu a vizuálny súlad s nábytkom a doplnkami.

Ponoriť sa do hĺbky momentu a byť tak trochu hygge, to sa z času na čas hodí nám všetkým. Preto nezabúdajte v tejto chaotickej dobe vnímať chvíľky šťastia, ktoré sú ukryté vo vašich zážitkoch a rozhodnutiach. Urobte si radosť, kúpte si nové oblečenie, pozvite blízkeho na kávu alebo dnes len tak objímte svojho partnera alebo partnerku. A čoskoro uvidíte, aké jednoduché v skutočnosti hygge je.