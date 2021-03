Autor: WhiteYura / Shutterstock.com

Praktické rady, ktoré oceníte, ak máte záhradné jazierko

Záhrady a terasy pri rodinných domoch budú aj tento rok našim útočiskom počas teplých jarných a letných dní. S príchodom teplejšieho ročného obdobia máme chuť zveľadiť si tieto priestory.

Ak ale máte na záhrade záhradné jazierko, s jarným otepľovaním treba myslieť aj na starostlivosť o záhradné jazierko. Ponúkame vám praktické rady, ktoré oceníte, ak máte záhradné jazierko.

Pozor na nevhodné vysadenie okolia jazierka

Ak máte záhradné jazierko, okrem starostlivosti o samotné jazierko je potrebné starať sa aj o jeho okolie. Problémom sa môže stať aj nevhodné vysadenie okolia jazierka. Predsa len, jazierko je atraktívne len vtedy, ak je aj jeho okolie dobre vysadené.

Do okolia jazierka sa neodporúča sadiť suchomilné druhy trvaliek, letničiek, ale aj kry, či stromy, ktorým opadávajú listy a produkujú peľ. Takéto stromy by totiž výrazne znečistili vodu a tým aj znížili jej kvalitu. Používaniu jazierkovej chémie sa nevyhnete, ak chcete mať krásnu a čistú vodu. Netreba si to ale zbytočne komplikovať práve vysadením nevhodných rastlín do okolia jazierka.

Ak chcete mať okolie jazierka pekné, odporúčame vám vysadiť si do jeho okolia hlavne vlhkomilné rastliny a okrasné trávy. Odporúčame napríklad ľaliovky, kosatce, pálky úzkolisté alebo ostrice.

Chráňte jazierko pred rozmnožením vláknitých rias

Aby ste sa mohli tešiť s krásneho záhradného jazierka s čistou vodou, chráňte ho pred vláknitými riasami. Rozmnoženie vláknitých rias by znamenalo pre živočíchy, organizmy žijúce vo vode veľké nebezpečenstvo.

Vláknité riasy sú najčastejším problémom záhradných jazierok a určite sa im nevyhnete. Tieto riasy patria do vodného ekosystému a boli jedným z prvých organizmov vo vode. Práve preto je ich výskyt častý a ich premnoženie spôsobuje vrásky všetkým tým, ktorí majú záhradné jazierko na záhrade. Ak sa vláknité riasy premnožia vo vode, voda sa začne kaliť a dôjde k veľkým výkyvom pH a obsahu kyslíka.

Ak chcete odstrániť z jazierka vláknité riasy, odstránite ich len špeciálnymi prípravkami, ktoré dnes bez problémov kúpite aj na internete.