Ako správne zvládnuť odmietnutie

O odmietnutí sa hovorí ťažko, pretože sa s ním každý zmieruje inak. Je ťažké akceptovať, že niekto sa pre vás nerozhodol. Ale vedieť, ako túto situáciu zvládnuť elegantne, vás môže zachrániť pred vykonaním niečoho, čo by ste neskôr ľutovali.

Zhlboka sa nadýchnite

Pokoj. Odmietnutie nie je nič nové a už jeden hlboký nádych vám pomôže získať pevnú pôdu pod nohami. Obvykle sa cítite nahnevane a zranene a tieto emócie zastrú váš úsudok. Po hlbokom nádychu sa začnite sústrediť na konštruktívnu odpoveď na situáciu. Zamyslite sa nad svojimi slovami predtým, než ich vypustíte z úst.

Zistite si fakty

Spýtajte sa prečo. Nájdite odpovede. Odmietnutie dokáže byť o to horšie, ak nerozumiete dôvodom. Ak sa spýtate na dôvody, obvykle sú ľudia úprimní. To vám môže pomôcť vyvarovať sa v budúcnosti rovnakým chybám.

Snažte sa porozumieť človeku, ktorý vás odmietol

Vžite sa do jeho situácie. Reagovali by ste v takejto situácii na jeho mieste rovnako? Je ľahké cítiť krivdu, ak sa nepokúsite pozrieť na veci z iného uhlu pohľadu. Ak viete, že dôvod na odmietnutie bol správny, pomôže vám to zbaviť sa pocitu nevraživosti a neistoty.

Buďte k sebe úprimní

Boli ste odmietnutí právom? Ak áno, priznajte si to. Je ťažké mať toľko nadhľadu, že si priznáte, že chyba je na vašej strane, ale pomôže vám to sa s odmietnutím zmieriť.

Akceptujte to

Nedokážete situáciu zmeniť. Vyjasnite si, že toto je jednoducho realita a budete sa proti tomu v hlave menej brániť. Keď situáciu akceptujete, dokážete sa lepšie zamyslieť nad tým, ako vhodne konať ďalej.

Pripomeňte si svoju vlastnú hodnotu

Odmietnutie vám okamžite odhalí všetky neistoty, ktoré ohľadom seba prechovávate – hlavne, ak sa vám nepodarí získať vysvetlenie. Spomeňte si na všetko dobré, čo ste vo svojom živote zvládli. Pekné veci, ktoré vám o vás povedali iní ľudia. Nedovoľte, aby jedno odmietnutie zničilo vaše sebavedomie.

Skúste sa rozptýliť

Trápiť sa odmietnutím je to najhoršie, čo môžete urobiť. V takom prípade isto spravíte niečo hlúpe, lebo vás to bude zožierať. Namiesto toho choďte niečo robiť. Zaneprázdnenosť vám pomôže vytesniť odmietnutie z hlavy. Ak sa nejedná o životne dôležitú udalosť, je odmietnutie iba hrbolčekom na dlhej ceste životom. Sústreďte sa na budúcnosť a pokračujte v ceste.

Porozprávajte sa s priateľmi

Vaši priatelia poznajú vaše dobré stránky a budú tu pre vás, aby vám pomohli znovu vybudovať stratené sebavedomie. Pri budúcom odmietnutí nereagujte uponáhľane a vyhľadajte svojich priateľov. Pomôžu vám sa cez to dostať a stať sa ešte silnejšou osobnosťou.

Zistite, či niečo nerobíte nesprávne

Ak sa odmietanie opakuje, je o to ťažšie zvládnuť ho. Ak je toto váš problém, poriadne sa pozrite na svoje konanie. Viete nájsť konkrétnu vec, ktorá je opakovane problémom? Ak áno, skúste na sebe pred ďalším pokusom zapracovať.

Vedzte, že odmietanie je súčasťou života

Nedá sa mu uniknúť. Každý jeden človek bol v živote nejakým spôsobom odmietnutý. Ak vás každé odmietnutie rozhodí, budete sa cítiť hrozne celý život. Stáva sa to. Skúste to prekonať a pokračovať v živote.

Zdroj: http://www.lovepanky.com/my-life/work-and-office/how-to-handle-rejection