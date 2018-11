7 vecí, o ktorých by ste v práci nikdy nemali hovoriť 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Mnoho ľudí trávi viac času s kolegami ako s priateľmi či rodinou. Takže je normálne, že sa v práci niekedy chú baviť aj o niečom inom. Koniec koncov, aby sme sa v práci cítili pohodlnejšie, treba rozvíjať aj vzťah s kolegami.

Nie ste si istí, čo už je cez? Zhromaždili sme rady od pracovných expertov a manažérov ľudských zdrojov o tom, čo by ste v práci rozoberať radšej nemali.

Ako veľmi neznášate svoje predošlé zamestnanie

Aj keby mal niekto skutočne strašný zážitok z predchádzajúceho zamestnania, mal by byť schopný hovoriť o svojich predošlých zamestnávateľoch pozitívne. Ak totiž rozprávate ako veľmi nenávidíte svoje bývalé zamestnanie, môže to pôsobiť tak, že nenesiete zodpovednosť za svoje vlastné činy. Ukazuje to znak nezrelosti keď neviete zdieľať to čo ste sa z danej skúsenosti naučili, ale hádžete vinu na ostatných.

Politické názory

Odporúča sa vyhnúť sa aj politickým témam. Ak sa vás opýta nadriadený aký máte názor na daný politický problém, môžete sa dostať do nepríjemnej situácie, kde nie vždy viete slobodne prezentovať svoje presvedčenie, najmä ak máte rozdielne názory.

Ako vám ide hľadanie si práce

Ak si hľadáte novú prácu, najmä ak o tom váš nadriadený nevie, je lepšie si to nechať pre seba. Je úplne v poriadku hľadať iné príležitosti ak vám šéf nevie poskytnúť čo potrebujete, no nikdy neviete čo sa môže stať a ako sa hovorí netreba páliť mosty.

Zdravotné problémy

Nemáme na mysli rutinné stomatologické problémy, ide o vážnejšie zdravotné problémy, ktoré by ste v konverzácii spomínať nemali. Podobne ako pri manželských problémoch, ľudia často nevedia, ako reagovať alebo ako reagovať v pracovnom prostredí.

Detaily o vašich vzťahoch

Je normálne podeliť sa o zážitky ohľadom výročia či narodenín, no nezabudnite konverzáciu udržať v pozitívnom tóne. V okamihu ako diskusia naberie negatívny spád, kolegovia sa začnú cítiť nepríjemne a môžu vašu konverzáciu zhodnotiť ako nevhodnú vzhľadom na pracovné prostredie , v ktorom sa nachádzate.

Sťažnosti týkajúce sa vašich kolegov alebo šéfa

Možete pocítiť potrebu vyventilovať svoju frustráciu ohľadom práce , alebo niečoho čo od vás potreboval šéf či kolegovia. Akokoľvek veľmi vás však naštvali, nestojí to za to. Kancelárske klebety sa šíria ako požiar a to čo poviete jednej osobe sa ľahko dostane k všetkým ostatným zamestnancom na vašom oddelení.

Kritika stratégie spoločnosti

Neohovárajte stratégiu alebo obchodné rozhodnutia spoločnosti, pretože by ste sa raz mohli dostať na miesto, kde je vašou úlohou presadzovať smerovanie spoločnosti. Namiesto toho je najlepšie vyjadrovať vaše obavy tak, aby to viedlo k napredovaniu soločnosti bez ohľadu na to, v akej pozícii sa nachádzate.

