Mexické gitarové duo Rodrigo y Gabriela na Pohode 2017

Rýchle flamenco zosilnené rockom a heavymetalom spravilo z dua Rodrigo y Gabriela jednu z najznámejších mexických kapiel. Zaujímavou kombináciou latino hudby a tvrdších žánrov porazili po vydaní rovnomenného albumu na čele írskeho rebríčka velikánov ako Arctic Monkeys či Johnny Cash. Podieľali sa na soundtrackoch k Pirátom z Karibiku, k seriálu Breaking Bad či rozprávke Kocúr v čižmách a hrali aj v Bielom dome. Extrémne rýchle prsty a špičkovú gitarovú techniku predvedú títo výnimoční muzikanti aj na Pohode 2017.

Rodrigo y Gabriela

Hudobný vkus Rodriga Sáncheza a Gabriely Quinterovej formovali v detstve najmä rodičia, ktorí počúvali flamenco, jazz a rock. Do tejto zmesi pribudla v puberte veľmi dôležitá inšpirácia – Metallica. Rodrigo a Gabriela sa spoznali ako pätnásťroční, pričom Gabrielu na jej neskoršom partnerovi (osobnom i profesionálnom) fascinovala obrovská vášeň pre hudbu. Rodrigo si začiatkom 90-tych rokov založil s bratom metalovú kapelu Tierra Acida, ku ktorej sa v 93-ťom pridala Gabriela. Po tom, ako im nevyšla nahrávacia zmluva, opustili už vo dvojici hlavné mesto Mexika a začali sa živiť hraním v rezortoch Ixtapy na pacifickom pobreží. V roku 1999 sa bez dostatočnej znalosti angličtiny presťahovali do Írska. Privyrábali si hrávaním na Grafton Street a v dublinských baroch. Cover verzie postupne dopĺňala ich pôvodná tvorba, čím si získavali čoraz viac fanúšikov a priateľov. Jedným z nich bol aj Damien Rice, ktorý ich pozval ako predskokanov k jednému z jeho koncertov a zoznámil ich s ďalšími vplyvnými ľuďmi. V roku 2001 nahrali demo Foc. O rok neskôr ho vydali v reedícii re-Foc, na ktorej hosťovali umelci ako Lisa Hannigan či Zoe Conway.

Výrazný úspech im priniesol album Rodrigo y Gabriela z roku 2006, ktorý sa dostal na čelo írskeho rebríčka. Nasledovalo vystúpenie v Late Show with David Letterman, live albumy, hudba k seriálom a v roku 2009 ďalší veľmi pozitívne hodnotený album 11:11. Podľa Billboardu je táto nahrávka „víťaznou prehliadkou exotickej inštrumentálnej brilancie“. Ďalšie médiá ako The Guardian, Q a Mojo im dali 8 z 10 a zahrali si aj v televíznych show na BBC (Jools Holland) a NBC (Jay Leno). Nasledujúci rok už headlineovali The West Holts stage na Glastonbury 2010 a zahrali si aj na hlavnom pódiu festivalu Latitude. Rok 2011 im priniesol spolupráce s esami filmovej hudby ako Hans Zimmer a Henry Jackman. Ďalší album, Area 52, vydali v roku 2012. Independent napísal, že ide o „vriace, filmové, nablýskané, vysokoenergické orchestrálne latino fúzie, plné glizánd, bodnutí a krútivých úlomkov“. V roku 2014 vydali zatiaľ najnovší album 9 Dead Alive. Rodrigo y Garbiela presvedčili o svojich kvalitách na rôznych podujatiach už viacerých členov nášho tímu. Ich vášnivú hru a extrémnu rýchlosť prstov vtipne okomentoval na YouTube pod skladbou Tamacun jeden s fanúšikov (K31TH3R): „Neskúšajte toto doma! Títo ľudia sú trénovaní profesionáli a sú pripravení na riziká spojené s takýmto používaním akustických gitár. Mimo záberu je v pohotovosti tím hasičov, pripravených okamžite postriekať gitary v prípade vznietenia“. Cisternu s vodou máme aj na Pohode, čiže fenomenálnej dvojici Rodrigo y Gabriela nebráni nič v tom, aby predviedli svoje umenie aj na našom festivale.

Video:

Tamacun:

Hanuman:

