Boys Noize Live, Future Islands a Benjamin Clementine ďalšími menami Pohody 2017 

Jeden z desiatich najlepších svetových DJov podľa Rolling Stone berlínsky Boys Noize (Live), americká synth-popová ikona a autori skladby roka 2014 podľa Pitchforku Future Islands, ako aj víťaz Mercury Prize 2015 Benjamin Clementine sú ďalšími menami, ktoré ozdobia line-up Pohody 2017.

Boys Noize Live

Podľa Rolling Stone je jedným z desiatich DJov, ktorí vládnu svetu. Beatport ho označil za najlepšieho elektronického umelca tri roky v rade. Remixoval skladby od Daft Punk, Depeche Mode, Davida Lyncha a Nine Inch Nails. Spolupracoval s umelcami ako Snoop Dogg, The Black Eyed Peas, Jean-Michel Jarre, Santigold a Mark Ronson. Jeho sety roztancovali najväčšie kluby a festivaly: Coachella, Lollapalooza, Fuji Rock či berlínsky Berghain. DJ a producent Boys Noize zahrá techno a acid house začiatkom júla v SLSP Space Aréne.

Future Islands

Kapela začínala ako lo-fi electro-punk pre fajnšmekrov, ktorých fanúšikovská základňa rástla najmä vďaka špičkovým koncertom. Zlom v kariére prišiel v marci 2014, keď vydali album Singles a v Late Show with David Letterman z neho zahrali skladbu Seasons (Waiting on You). Aj vďaka excentrickému tanečnému prejavu speváka Samuela T. Herringa sa video stalo virálnym a kapela získala uznanie nielen od recenzentov Pitchforku, ale aj miliónov ľudí po celom svete. Samotná pesnička Seasons sa stala najlepšou skladbou vo výbere Pitchforku, Consequence of Sound a 500 hudobných kritikov v ankete Pazz & Jop. Táto americká synth-popová ikona v apríli vydá piaty album The Far Field. V tomto roku budú Future Islands jedným z ťahákov festivalu Coachella… ako aj nášho festivalu.

Benjamin Clementine

Clementine začínal ako pouličný muzikant bez domova v Paríži. Do povedomia britských médií sa dostal v roku 2013 po tom, keď zahral v šou Later With Jools Holland. The Independent ho označil za jeden z najsľubnejších nových talentov. The London Evening Standard a Rolling Stone ho prirovnali k Nine Simone. Rolling Stone konkrétne napísal: “Brat Niny Simone vstúpi do elegantnej francúzskej kaviarne, sadne si ku klavíru a slzy tečú potokom…” Začiatkom januára 2015 vydal debut At Least for Now, ktorý sa na iTunes dostal do Top 10 v ôsmich európskych krajinách a vo Francúzsku sa stal jednotkou. Najväčší úspech sa však dostavil koncom toho istého roka, keď vyhral Mercury Prize pre najlepší britský album roka. Nechal za sebou umelcov ako Jamie XX, Aphex Twin, Florence + the Machine, Roisin Murphy či už ohlásené mená nášho line-upu Slaves a C-Duncana. Aktuálne naspieval novinku kapely Gorillaz s názovom Hallelujah Money. Jeho nezameniteľný hlas a prejav prirovnávajú k spevákom a speváčkam ako Nina Simone, Edith Piaf, Rufus Wainwright či Nat King Cole. Médiá ospevujú najmä jeho emóciami nabité živé vystúpenia. Jedno z nich uvidíte aj na Pohode 2017.

Potvrdení umelci:

alt-J, Ylvis, Birdy, Jake Bugg, Boys Noize Live, Squarepusher, Future Islands, Benjamin Clementine, Mark Lanegan Band, Beardyman’s Dream Team, Slaves, Sleaford Mods, Charlie Winston, Machinedrum, Dillon, Beak>, Salut c’est cool,

C Duncan, Ho99o9, Bolo nás jedenásť – Milan Lasica & friends, Bez Ladu a Skladu, Chiki liki tu-a, Polemic a mnohí ďalší…