Je pansexuálka a pohlavie si nevyberá.

Čím ďalej tým viac celebrít verejne dáva najavo svoju sexuálnu orientáciu a vyvracia tradičné chápanie sexuality. Najnovšie však vznikol výraz pansexual“ a popularizuje ho ako inak, bývalá Hannah Montana, Miley Cyrus. Miley otvorene dala verejnosti na známosť, že je pansexuálka, no tento pojem je pre mnohých zatiaľ neznámy. Miley, ktorá doteraz o sebe tvrdila, že je bisexuálka a priťahujú ju osoby akéhokoľvek pohlavia však názor zmenila po tom, ako sa stala členkou LGBT komunity v Los Angeles. Tu sa stretla s ľudmi s neutrálnym pohlavím a prišla na to, že je pansexuálka.

„Aj napriek tomu, že môžem vyzerať celkom odlišne, ľudia ma nevidia tak, ako sa cítim – neutrálne“ povedala Miley nedávno pre časopis Powet of Women L.A. „Akonáhle som si začala svoju sexualitu uvedomovať viac a viac, uvedomila som si taktiež, že sa cítim neutrálne. Oh, pre to sa necítim ani hetero, ani gay. Je to z dôvodu, že som nebola.“ Aj keď práve celebrity prinášajú na pansexualitu pozornosť až teraz, podľa GLAAD President & CEO, Sarah Kate Ellis to nový pojem to rozhodne nie je.

Čo je to pansexualita

Pansexuál je osoba, ktorá je priťahovaná akýmkoľvek pohlavím, respektíve na osoby nepozerá ako na sexuálne objekty. Osoba, ktorá sa identifikuje ako pansexuálna môže preto vo vzťahu fungovať s niekým, kto je heterosexuál, homosexuál alebo transgender osoba. Jazz Jennings, transgender žena povedala pre časopis Cosmo, že pansexual znamená, že možete mať vzťah s kýmkoľvek nezávisle na jeho sexuálnej orientácii či pohlaví. „Tu nie sú limity. Na rande idem s kýmkoľvek kto sa mi páči po duševnej stránke viac ako po fyzickej. Cítim, že ma viac sexuálne priťahujú muži, no niekedy taktiež ženy.“ povedala Jazz.

Je pansexualita nový výraz

Pansexualita nie je nový výraz, no v dnešnej dobe o nej počujeme oveľa viac. Mladá generácia sa k svojej orientácii priznáva bez problémov. Čísla preukázali, že iba 48% ľudí z generácie Z o sebe tvrdí, že sú výlučne heterosexálni. Tvrdí to J. Walter Thompson Innovation Group.

Ako sa pansexualita líši od bisexuality

Pansexualia a bisexualita neznamenajú to isté. Pansexualita je viac o tom nevyberať si na štýl „all inclusive“. Zlatým pravidlom však je nazývať ľudí tak, ako sa cítia. Všeobecne zaužívaný koncept bisexuality je taký, že bisexuálni ľudia sa považujú za atraktívnych pre obe pohlavia, muža aj ženu. Pansexuál na človeka nepozerá ako na muža či ženu.

