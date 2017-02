Kanye West predstavil svoju módnu ready to wear kolekciu Yezzy 5. Záverečnú „klaňačku“ bojkotoval

Ohodnoť článok

Už po piaty raz sa americký rapper a producent Kanye West prezentoval ako módny návrhár v kolaborácii so športovou značkou Adidas. Po minuloročnom faux pas, kedy na módnej prehliadke od tepla a vyčerpania modelky odpadávali priamo na móle, sa uchýlil k superkrátkej 15-minútovej show.

#yeezyseason5 #nyfw2017 #kimkardashian #yezzy Príspevok, ktorý zdieľa Òriètt (@g_ianny_), Feb 15, 2017 o 2:02 PST

Zdá sa, že minimalizmus sa vyplatil. Kolekcia je už na prvý pohľad komfortná, nositeľná a s veľkým komerčným potenciálom. Aby svojej povesti neostal nič dlžný, záverečnú klaňačku po prehliadke Kanye odignoroval. Bola to asi taká malá pomsta za minuloročné mediálne podupanie jeho spomínanej nepodarenej prehliadky Yezzy 4. Pozvánkou na tohtoročnú show bola mikina s nápismi „Lost Hills“ a „Mullholland“, ktoré pravdepodobne odkazujú na Westove najobľúbenejšie miesta.

Prehliadka sa konala v štúdiách Pier 59 Studios v New Yorku. Hostia prichádzali do totálnej tmy, takže si svoje miesta museli hľadať pomocou mobilných telefónov. Yezzy 5 začala na minútu presne, dokonca sa nečakalo ani na Kylie Jenner, ktorá so svojím priateľom Tygom, dorazila až v polovici show.

Kim Kardashian prišla svojho manžela podporiť oblečená od hlavy po päty v monochromatickej burgundi farbe. Hneď vedľa Kim na prehliadke sedela známa šéfredaktorka magazínu Vogue, obávaná Anna Wintour, ktorá Westa v jeho návrhárskych ambíciách verejne podporuje.

West prekvapivo na začiatku prehliadky nenechal modelky štandardne premávať po móle, ale postavil ich na rotujúci kruh, pričom boli online snímané a premietané priamo na gigantické plátno. Takto si mohol každý modely detailne prehliadnuť. Tentoraz nehrala Westova hudba, ale opakoval sa jeden a ten istý song od J. Holiday „Dream“, na ktorom West producentsky participoval.

Nová kolekcia je veľmi nenásilná, nenájdeme v nej žiadny kŕč, len pohodlné oblečenie: od klasických vyšúchaných džínsov, doplnených flanelovými košelami, bundami s kožušinovou výstelkou až po ikonickú siluetu s vysokými čižmami a oversized mikinami a bundami.

V ženskej kolekcii dominoval overal a kožuch. Farebná paleta ostáva vždy pri zemi a len podtrhuje typický Yezzy look: zemité odtiene, od hnedej, khaki, zelenej, camo vzoru až po vínovo červenú, burgundi. V materiáloch prevládala klasická bavlna, koža, semiš a funkčné, nepremokavé textúry.

Koniec prehliadky ovládol zmätok, nakoľko nikto netušil, či už show skončila alebo sa ešte Kanye príde pokloniť a poďakovať. Nestalo sa tak. Kim okamžite vystrelila do zákulisia a prehliadka skončila. Rapper bol minulý rok nečakane hospitalizovaný pre psychické vyčerpanie a celkové zrútenie. Zdroj blízky rodine tvrdí, že West trpí veľkými výpadkami pamäte a dáva si od tvorby hudby oddych. Momentále sa venuje len rodine a móde.