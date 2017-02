10 hollywoodských párov, ktoré sú symbolom vernosti

Ohodnoť článok

Práca v showbiznise, najmä v hereckej branži, nie je ani zďaleka ideálna. Ak si chcete zachovať dlhodobý a verný vzťah, musíte odolávať príťažlivým filmovým partnerom, dotieravým fanúšikom a iným zvodom. Ešte stále však v Hollywoode existujú manželské dvojice, ktoré sú príkladom verného a vyrovnaného manželstva. Pokojne si nažívajú a vyhýbajú sa akýmkoľvek škandálom. Ako je to možné? Tu je ich návod na spokojný partnerský život.

Tom Hanks a Rita Wilson

Prvý raz sa stretli pri natáčaní amerického sitcomu Bosom Buddies, kde spolu účinkovali. Svadbu mali v roku 1988. Ide o jeden z najstabilnejších párov Hollywoodu. Manželka Rita hovorí, že sa spolu nikdy nezabudli smiať: “Smejeme sa neustále. A teraz nehovorím o chichotaní a občasnom úsmeve. Máme skutočné výbuchy smiechu, pri ktorých sa váľame po sedačke. Humor je hlavným korením nášho vzťahu.” Tom Hanks v jednom z mnohých rozhovorov povedal: “Jediná vec, na ktorej sa vždy povadíme je odpoveď na otázku, kto koho miluje viac.” Gúľate očami? Nezáviďte…

Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick

Po náhodnom stretnutí v roku 1991 sa zamilovaný párik zosobášil (1997) a sú spolu doteraz. “Tajomstvo? Nehovoríme o našom vzťahu. Ani novinárom, médiám, nikomu. Je to naša vec. To je všetko!” rezolútne vyhlásila Sarah Jessica Parker. Pár je známy tým, že si veľmi chráni súkromie.

Ellen DeGeneres a Portia de Rossi

Najromantickejší a najzamilovanejší párik Hollywoodu mal veľkolepú a nádhernú svadbu v roku 2008. Slávna moderátorka a hviezda seriálu Ally McBeal po sebe prvý raz hodili očkom v roku 2004 a od tej chvíle boli obe ženy prakticky neoddeliteľné. Ellen DeGeneres pomohla americkej herečke v boji proti anorexii a psychických problémom. Dnes je z Portie de Rossi spokojná a šťastná manželka.

Will Smith a Jada Pinkett Smith

Sympatická herecká dvojica to spolu tiahne už od roku 1994, kedy spolu začali randiť. Stretli sa pri natáčaní TV seriálu Fresh Prince of Bel Air. Zosobášili sa v roku 1997. “Ak v našom vzťahu existuje nejaké tajomstvo, tak je to to, že sme na ňom nikdy vedome nepracovali. Vždy sme makali skôr samy na sebe a potom si vzájomne ukázali svoje lepšie “ja”. Snažíme sa byť lepší každý deň.” hovorí Will Smith.

Goldie Hawn a Kurt Russell

Slávna herecká dvojka je spolu perfektne zohraná už od roku 1983, ale svoj vzťah nikdy nespečatili manželstvom. „Dlhotrvajúci vzťah nie je o svadbe. Je o vzájomnej kompatibilite a komunikácii. A obaja musíte chcieť, aby to klapalo.“ odôvodňuje Goldie Hawn svoje rozhodnutie nevydať sa.

Meryl Streep a Don Gummer

Najobľúbenejšia hollywoodská herečka a umelec Don Gummer sa prvý raz videli v roku 1978, po smrti herečkinho partnera Johna Cazala. Ešte v tom roku usporiadali svadbu a nažívajú si spolu v harmonickej tichosti.

Sting and Trudie Styler

Pár sa prvý raz stretol v roku 1982 a čakali dlhých 10 rokov, než sa konečne rozhodli a zobrali sa. Sting tvrdí, že tajomstvom ich pevného a neotrasiteľného vzťahu je vzájomné úprimné priateľstvo.

Matt a Luciana Damon

Krásny pár mal sobáš v roku 2004, preto sa Matt Damon necíti dostatočne fundovaný na to, aby udeľoval rady ohľadom manželstva. „Myslím, že manželstvo je šialené. Je to bláznivý nápad, ale milujem ten pocit mať manželku.“

David a Victoria Beckham

Jeden z najobdivovanejších a najbohatších párov mal svadbu v roku 1999. Stretli sa dva roky pred svadbou, keď sa Victoria prišla pozrieť na zápas Manchester United. Manželia majú spolu štyri deti. „Môj muž ma neustále inšpiruje a podporuje ma. Veľmi ho obdivujem a cítim neskutočný rešpekt k veciam, ktoré v živote dokázal.“ vyhlásila Victoria v jednom zo svojich interview.

Julia Roberts a Danny Moder

Pretty Woman a filmový kameraman sa stretli pri natáčaní Juliinho filmu The Mexican v roku 2000. Svadbu mali hneď o dva roky neskôr. Majú spolu tri deti a Julia tvrdí, že manžel je pre ňu “to najbezpečnejšie miesto na svete.”