Valentín: Komerčný sviatok alebo oslava lásky?

Jedni ho zbožňujú, druhí zatracujú. Reč je o sviatku svätého Valentína, ktorý čoraz intenzívnejšie preniká aj do našich končín. Mali by sme ho sláviť alebo ide iba o šikovný ťah obchodníkov?

Oslavovať alebo neoslavovať

Keď sa na nás začiatkom februára začínajú odvšadiaľ valiť srdiečka, ruže a gýčovité čokolády, azda nikomu neunikne, že sa blíži 14. február a s ním aj sviatok svätého Valentína. Predovšetkým veľké obchodné reťazce nedopustia, aby sme na tento sviatok zaľúbených zabudli.

Aj v prípade, keby sme chceli tento deň vedome odignorovať, predsa sa v kútiku duše sami seba spýtame: Nemali by sme si aj my uctiť našich najmilovanejších? Odpustí nám naša drahá polovička, ak domov neprídeme s kyticou ruží?

Medzi častý argument odporcov tohto sviatku patrí, že lásku si treba vyznávať po celý rok. To je pravda, avšak nemali by sme si predsa len vyčleniť jeden špeciálny deň v roku na to, aby sme vzdali poctu láske, čiže aj osobe, ktorá je nám najdrahšia?

Kam až siahajú korene tohto sviatku

Poďme sa v prvom rade pozrieť na to, odkiaľ sa tento sviatok všetkých zaľúbencov vzal. Asi iba málokto tuší, že už starí Rimania slávili v polovici februára sviatok, ktorý bol venovaný rímskemu bohovi plodnosti, Faunusovi. Počas osláv zasvätených tomuto bohovi si chlapci ťahali mená dievčat z krabice, a dvojica, ktorá takýmto spôsobom vznikla, následne musela stráviť túto slávnosť spolu. Toto nevinné „spárovanie“ často viedlo k zblíženiu dvojice, a neskôr aj k manželstvu. Oslavy zakázal až v 5. storočí pápež Gelasius, ktorý taktiež určil, že sviatkom lásky bude 14. február – deň svätého Valentína.

A kto bol teda ten Valentín? Celý príbeh sa datuje do tretieho storočia, kedy bol Cisár Klaudius II skalopevne presvedčený o tom, že slobodní muži sú lepší vojaci, ako tí ženatí. Práve preto manželstvo zakázal, avšak kňaz Valentín sa aj napriek jeho zákazu rozhodol, že bude zaľúbencov oddávať v tajnosti. Keď to neskôr cisár zistil, odsúdil Valentína na smrť. Až rímskokatolícka cirkev neskôr Valentína vyhlásila za svätého patróna snúbencov a manželstva. Navyše, povráva sa, že svätý Valentín zomrel uprostred februára, a preto oslavujeme deň zaľúbených práve 14-tého. Pripomíname si jeho smrť láskou, za ktorú sa svätý Valentín obetoval.

V súčasnosti je však tento deň vnímaný skôr ako komerčný sviatok, na ktorý sa tešia najmä všetky kvetinárstva, výrobcovia čokolád a reštaurácie, ktorí sa nás snažia presvedčiť, že by sme mali svoju druhú polovičku niečím obdarovať. Zo sviatku lásky sa tak stal deň plný stresu, kedy úpenlivo premýšľame, čím tomu druhému urobiť radosť. Nehovoriac o tom, že tí, ktorí sú „single“, by tento sviatok najradšej vymazali z kalendára.

Či už teda sviatok svätého Valentína oslavujete alebo nie, mali by ste pamätať na to, že vašu druhú polovičku si treba vážiť po celý rok. A možno naozaj neuškodí, ak si aspoň jeden deň v roku vyhradíte na oslavu vašej lásky. Koniec koncov, takýmto spôsobom aspoň oživíte každodenný stereotyp. A vy, ktorí nikoho nemáte, nezúfajte, a urobte niečo špeciálne pre seba. Pretože len vtedy, keď sa budete mať sami radi, bude môcť prísť niekto ďalší.