Nová záhrada a neviete ako ju zariadiť? Typy pre funkčnú a krásnu záhradu

Postavili ste si alebo kúpili domček alebo chalupu a neviete čo do vašej novej záhrady? V tomto období sa ponúka jedinečná možnosť vychutnávať si na záhrade množstvo vymožeností o ktorých ste možno ani nevedeli. Za kúskom relaxu, oddychu a dobrého jedla, tak nemusíte chodiť vôbec ďaleko. V tomto článku vám ponúkame pár tipov, ktoré vám pomôžu premeniť vašu záhradu na oázu krásy a pokoja.

Sauna je skvelá voľba

Kto už raz navštívil saunu a pocítil ten úžasný pocit, už by viac nemenil. Výhodou sauny je, že sa hodí nie len dovnútra ale aj pekne dotvorí celý exteriér vašej záhrady. Kvalitný saunový domček je vykladaný drevom a dobre izolovaný od prostredia. Ohrev saunových domčekov je zriadený pomocou malej piecky na drevo. Táto piecka dokáže spraviť neuveriteľnú atmosféru a skvelý pocit. Teplota pre váš saunový domček by sa mala pohybovať okolo 75°C. Pre náročnejších je skvelou voľbou zase elektrická piecka alebo sauna vykurovaná plynom. V tomto prípade je obsluha jednoduchá, treba však počítať s vyššou investíciou do nákladov.

Domáci wellness

Na konštrukciu takéhoto saunového domčeka nemusíte byť žiaden kutil . Samotné postavenie je veľmi jednoduché a nenáročné. Celá konštrukcia je rozdelená na dve časti. Základnou prvou časťou je samotná sauna. Využitie druhej časti domčeka je len na vás. V tejto časti si môžete zriadiť príjemné posedenie. Alebo môžete priestor využiť, tak že do neho vložíte kúpaciu kaďu. Tá zároveň môže slúžiť aj ako ochladzovacia kaďa okamžite po saunovaní. Takto si dokážete spraviť súkromný wellness doma na záhrade. Je už len na vás aký typ sauny uprednostníte, no každá vám zaistí relax, a podporí vaše zdravie a psychiku .

Na terase celé leto

Ďalšou zaujímavou a veľmi modernou súčasťou vašej záhrady je terasa. Tá sa v súčasnosti stáva obľúbenou a vyhľadávanou. Pri terase je veľmi dôležité premyslieť, aký typ a veľkosť terasy preferujete, poprípade ako ju chcete plnohodnotne využívať. S veľkosťou terasy to určite nepreháňajte. Nie vždy platí porekadlo, čím väčšie, tým lepšie. Menšie záhradné terasy sú mnohokrát praktickejšie, útulnejšie a taktiež aj finančne menej náročné. Základnou súčasťou každej terasy je sedenie. Je už na vás či zvolíte prútené kreslá, sedacie vaky alebo vankúše, dôležité je, aby vám sedenie zaistilo čo najväčšie pohodlie. Sedenie by sa malo nachádzať na vhodnom mieste, ktoré je chránené pred slnkom, vetrom a dažďom.

Kuchyňu v lete nepotrebujete

Základom každej poriadnej terasy je gril. Máte na výber viacero možností aký gril si zaobstarať . Najčastejším riešením je obyčajný gril na uhlie, ktorý si môžete vymurovať alebo len kúpiť za pár eur v obchode. Toto riešenie je dobré, avšak len ak chcete grilovať raz za mesiac. Rozpálenie uhlia trvá niekedy viac ako 30 minút, v tom čase by ste už mohli dávno servírovať. Najvhodnejším riešením je si zaobstarať plynový gril alebo klasický elektrický gril. Kvalitný elektrický gril, ktorý vám bude slúžiť dlhé roky kúpite za trošku vyššiu cenu okolo 200€. Avšak, investícia sa oplatí keďže na terase môžete pripravovať takmer všetko mäsko, zeleninu alebo si zapiecť na raňajky toasty.

Na terase aj v zime

Pre milovníkov horúcich kúpeľov, dokonca aj v zimnom období, odporúčame vyskúšať kúpacie kade . V posledných rokoch je veľký záujem o horúce kúpele, ktoré dokážu uvoľniť telo aj myseľ. Kúpou kúpacej kade si môžete užívať vašu záhradu aj keď je úplne zasnežená. Je už len na vás či si ju umiestníte na vašu terasu, alebo ju spojíte so saunou a vytvoríte si tak záhradný wellness domček. Kúpacie kade sú vyhrievané viacerými typmi piecok na drevo. Ohrev vody je zabezpečený vnútornou, zabudovanou alebo vonkajšou pieckou na drevo. Kúpacie kade perfektne poslúžia vášmu zdraviu, a taktiež dokážu vytvoriť skvelú atmosféru v kruhu vašich najbližších.

Ďalej už len vaša tvorivosť