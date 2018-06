Ako prerušiť kruh negatívneho zmýšľania 5 (100%) 2 votes (100%)votes

Spôsob, akým rozmýšľame, môže zásadne zmeniť kvalitu nášho života. Ak sa na všetko pozeráte pesimisticky, zrejme nebudete práve najšťastnejší. Nezdravé zmýšľanie ja často pôvodca úzkosti, depresie či chronického stresu, ktoré veľmi zle vplývajú na naše srdce a imunitu.

Samozrejme, že naučené zmýšľanie nezmeníte šmahom čarovného prútika. Rovnako nemožné je vždy a všade sa ovládať a vedieť, akým spôsobom uvažujeme. Časom sa však všetko dá zmeniť. Hlavné je naučiť sa rozoznať, kedy sa začneme ocitať v kruhu negatívneho zmýšľania, a posunúť svoje myšlienky iným smerom.

Nižšie uvádzame tri príklady takéhoto zmýšľania aj to, ako ho zmeniť.

Negatívna sebareflexia

Sebareflexia je dôležitá a prospešná. Keď je však neustála, opakujúca sa a negatívna, tak máte problém. Ide o stav, keď sa zaseknete a neustále o niečom rozmýšľate bez toho, aby ste robili reálne pokroky. Ako auto zapadnuté v bahne. Nedarí sa vám vyslobodiť, pretože rozmýšľate nad všetkými možnými scenármi, ako môže byť horšie. Ak sa cítite osamelo, možno myslíte na to, čo ak to tak bude navždy a vy nikdy nenájdete životnú lásku, nebudete mať deti a zomriete bez toho, aby vás niekto miloval. Takýmto spôsobom ľahko upadnete do depresie. Sústredíte sa na to, ako zle sa cítite, prečo to tak je, čo ste komu spravili, že ste takto dopadli, a ako sa veci môžu ešte viac pokaziť. Napokon sa cítite úplne bezradne a neviete v sebe nájsť štipku motivácie, ako sa z toho dostať.

Ako to zmeniť

Keď začnete dokola rozmýšľať o tom istom a cítite, že sa o chvíľu zapletiete v sieti negatívnych myšlienok, zdvihnite sa začnite niečo robiť. Prerušte kruh tým, že pôjdete na prechádzku, ozvete sa kamarátovi (a nebudete sa sťažovať), alebo zájdete do divadla. Vyhnite sa kompenzovaniu smútku alkoholom a prejedaním sa. Sústreďte sa na riešenie.

Nekonečné zvažovanie možností

Keď sa máte rozhodnúť, zamotáte sa v nekonečnom zvažovaní toho, čo bude, ak… Snažíte sa eliminovať čo najviac rizík a zlých dopadov, no nemôžete mať pod kontrolou úplne všetko. Každé rozhodnutie so sebou prináša aj istú dávku rizika a neistoty, ale to človek neovplyvní. Takýto spôsob nazerania na každé rozhodnutie vás oberie o radosť z dôležitých životných míľnikov ako je výber univerzity, svadba či kúpa bytu. Strach z budúcnosti vás pripúta na mieste.

Ako to zmeniť

Dajte si termín, do ktorého sa musíte rozhodnúť. Porovnávajte len niekoľko alternatív – nie každú dostupnú. Nebuďte na seba takí prísni. Ste len človek; ak aj spravíte chybu, to nevadí. Aspoň sa z nej poučíte. Ovládnite svoju úzkosť pomocou jogy, behania, prechádzok v prírode alebo meditácie.

Cynická nevrlosť

Ľudí vnímate ako hrozbu. Podozrievate ich z toho, že vás môžu oklamať, podviesť, či využiť. Správanie iných si vždy vysvetľujete najhorším možným spôsobom. Cynizmus vám dvíha tlak, má súvis so srdcovými chorobami a dokáže zničiť vzťahy.

Ako to zmeniť

Skúste si udržať odstup. Ak sa prichytíte pri cynizme a odsudzovaní, skúste sa zmyslieť nad inými pohľadmi na situáciu. Neodsudzujte vopred a počkajte si, ako sa ľudia prejavia. Všimnite si, ako vaše vlastné správanie mení postoje ľudí okolo vás.

