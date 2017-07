Ohodnoť článok

Sedem ranných zvykov ktoré by ste nemali robiť hneď ráno po prebudení.

Určite ste už prečítali veľa o tom, čím by ste si mali spríjemniť ráno. Čo tak pozrieť sa tentoraz na to, čomu by ste sa mali vyhnúť? Máme pre vás sedem ranných zvykov, s ktorými by bolo najlepšie prestať – od dlhých teplých spŕch až po popíjanie kávy.

Prestaňte posúvať zvonenie budíka

Uznávame, že toto si vyžaduje trochu tréningu, ale naučiť sa vstať hneď po zazvonení budíka naozaj stojí za to. Dôvod je jednoduchý. Zakaždým, keď vypnete budík a znovu si ľahnete, začnete nový spánkový cyklus, ktorý vám o pár minút aj tak preruší ďalšie zvonenie. Keďže sa tento cyklus tým pádom skončí skôr, ako by mal, je vysoká pravdepodobnosť, že budete ešte viac unavení ako predtým.

Prestaňte s dlhými, horúcimi sprchami

Jasné. Nechať na seba tiecť takmer variacu sa vodu 15 minút je príjemný luxus. Dlhé, horúce sprchy však ráno pôsobia až priveľmi uvoľňujúco. Znížite si nimi srdcovú frekvenciu, takže budete mať chuť skôr si zdriemnuť než energeticky naštartovať deň. Doprajte si radšej sprchu v takmer chladnej vode. Tá vás pripraví na všetko, čo vás čaká.

Prestaňte piť kávu

Nie úplne. Iba nie hneď ráno. Najvhodnejší čas na pitie kávy je pre väčšinu ľudí po pol desiatej dopoludnia. Ak si dodáte kofeín do tela priskoro, spomalíte si v tele tvorbu kortizolu, ktorý je zodpovedný za prirodzené prebúdzanie.

Prestaňte si robiť raňajky

Nechceme tým povedať, aby ste úplne prestali raňajkovať. Iba si myslíme, že si môžete ušetriť veľa času aj energie, ak si pripravíte prvé ranné jedlo večer predtým. V prípade, že si pri tejto predstave okamžite vybavíte premočené cereálie či studené palacinky, vedzte, že existujú haldy raňajkových receptov – napríklad vajíčkové sendviče, ktoré sa dajú pripraviť aj vopred.

Prestaňte si kontrolovať emaily

Rýchle „prebehnutie“ elektronickej pošty, ešte kým ste v posteli, pôsobí celkom nevinne. Kým však nie ste pripravení začať deň naplno, je to iba strata času – a okrem toho aj plná stresu. Väčšina pokusov „iba o kontrolu“ sa zvyčajne zmení na písanie odpovedí na správy, ktoré by nemohli počkať ďalších 30 sekúnd. Nakoniec sa zahryznete do všetkého, čo vás v schránke čaká, ešte skôr ako sa stihnete naozaj prebrať.

Prestaňte kontrolovať sociálne siete

Zvyčajne sa to začína nevinným kliknutím na aplikáciu Instagramu a končí hodinou bezmyšlienkovitého listovania vo videách, od ktorých sa nebudete schopní odtrhnúť. Všetko iba pre fatálnu chybu, že ste klikli na tlačidlo hľadania. Pokojne počkajte aspoň do obeda. Nič odtiaľ nezmizne, sľubujeme.

Prestaňte sa stresovať tým, čo si dáte na seba

Zožierať sa nad tým, čo si oblečiete, je obrovská strata času, ktorej sa dá vyhnúť veľmi jednoducho. Vyberte si outfit večer vopred. Ak patríte k tým, ktorí sa obliekajú podľa nálady, prichystajte si dva varianty a konečný výber urobte ráno podľa aktuálnych pocitov. Táto stratégia vám zmení život.

