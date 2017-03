Izrael: Kontroverzný muezínsky zákon prešiel prípravným čítaním v Knesete

Ohodnoť článok

(TASR) – Legislatívny návrh na zákaz používania ampliónov na ohlasovanie moslimských modlitieb prekonal dnes v izraelskom parlamente prvú prekážku na ceste k tomu, aby sa stal zákonom.

Sporný zákon

Počas prípravného čítania v Knesete boli prijaté dve verzie tzv. muezínskeho zákona, a to napriek podráždenej reakcii arabských zákonodarcov. Každý zákon môže v židovskom štáte vstúpiť do platnosti až po tom, ako ho odobria na troch samostatných čítaniach. Zákonom sa však stane iba jedna z predkladaných verzií. V návrhu, ktorý predložili strana Židovský domov a vládnuca strana Likud, sa požaduje, aby bolo používanie muezínskych ampliónov zakázané od 23.00 h do 7.00 h, pričom porušenie tohto nariadenia by bolo trestané pokutou vo výške 10.000 šekelov (2572 eur). Zo 120 poslancov hlasovalo za tento návrh 55, proti bolo 47.

Krajne pravicová strana Jisrael bejtenu medzitým prišla s návrhom na úplný zákaz týchto zariadení, za ktorý hlasovalo 55 zákonodarcov a 48 bolo proti. Dôvodom uvádzaným pre túto právnu normu je obmedzenie hluku. Mešity totiž zvolávajú na modlitby päťkrát denne, čo často budí obyvateľov žijúcich v ich blízkosti. Prerokúvaný zákon má podporu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Arabský člen izraelského parlamentu Zuhajr Bahlúl označil tento legislatívny návrh za “vyhlásenie vojny arabskému obyvateľstvu”, napísal na svoje webovej stránke denník Maariv. Arabský poslanec Ajman Ode počas parlamentného zasadnutia ostentatívne roztrhal kópiu návrhu. Izrael má približne 8,6 milióna obyvateľov, z ktorých viac než 20 percent tvoria Arabi.

