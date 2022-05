Prínosný pre životné prostredie, ale aj vašu peňaženku. Prečo je najvyšší čas na prechod na elektromobil?

Prechod na elektrické vozidlá sa aj v našich končinách stáva čoraz bežnejším. Ešte zopár rokov dozadu pútal osamelý elektromobil zrak všetkých šoférov i okoloidúcich. Ak by sme ich chceli dnes počas krátkej jazdy mestom zrátať, už by nám nestačili prsty na oboch rukách. Tento proces obmeny je úplne prirodzený. Obstarávacie náklady spolu s prevádzkovými nákladmi klesajú, infraštruktúra nabíjacích staníc sa rozrastá. Marketingové kampane automobiliek sú masívne a benefity z užívania elektromobilov, či už finančné alebo spoločenské, značné.



Zdroj: pexels.com

Investícia, ktorá sa oplatí

V prepočte ceny na kilometer ťahajú vozidlá so spaľovacími motormi za kratší koniec, pretože prejdená trasa dokáže byť pri využití elektromobilu až o štvrtinu lacnejšia. Preto ponúkajú tieto vozidlá z dlhodobého hľadiska úžasnú investíciu pre vodičov, ktorí pokukujú po lacnejšom a efektívnejšom spôsobe prepravy. Samozrejme, tak ako pri modeloch so spaľovacím motorom, aj vstupné náklady pri elektromobiloch sa líšia v závislosti od značky, modelu a vybavenia vozidla.



Samozrejmosťou pre tento moderný typ vozidiel sú nulové výfukové emisie, vďaka čomu ekologickejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.



Zdroj: pexels.com

Výhodnejšie náklady na prevádzku

Zatiaľ čo nákupná cena za elektromobil môže byť porovnateľná s cenou tradičných vozidiel so spaľovacím motorom, o nákladoch na prevádzku to už povedať nemôžeme. Tie sú pri elektromobiloch výrazne menšie, a to počas celej životnosti vozidla. O rôznych štátnych dotáciách a stimuloch ani nehovoriac.



Elektromobily sú skonštruované tak, aby boli čo najefektívnejšie s cieľom využitia čo najmenšieho počtu pohyblivých častí, pri ktorých dochádza k vysokému opotrebovaniu a následne potrebnej výmene. To má v konečnom dôsledku za následok minimalizáciu návštev servisov z dôvodu opráv opotrebovaných súčiastok. Z toho nám opäť vychádza minimalizácia nákladov oproti náprotivkom so spaľovacím motorom, ktoré sú občas častejšie v servise ako na cestách.



Zdroj: pexels.com

Ďalšie výhody, ktoré ponúka elektromobil

Tichosť vozidla je jedným z prvých aspektov, ktorý si novopečení majitelia na svojom elektromobile všimnú. Ďalšia výhoda, ktorá už pri prvej testovacej jazde zaujme, je krútiaci moment. Ten vám doručí výkon vždy vtedy, keď ho budete potrebovať. Reakcia na stlačený plynový pedál je okamžitá a vozidlo sa naozaj hravo odpichne od asfaltu. Batérie sú často umiestnené na podlahe vozidla, čo má za následok vynikajúce vyváženie a rozloženie hmotnosti. Odozva auta v zákrutách je preto spoľahlivá a bezproblémová.

Čoraz jednoduchšie nabíjanie

Nabíjanie elektromobilu sa takisto stáva čoraz efektívnejšie a rýchlejšie. Kompaktnú domácu nabíjaciu stanicu je možné umiestniť aj mimo garáže a dokáže fungovať za každého počasia. Po jej inštalácii je nabíjanie vozidla z pohodlia domova hračka. Pomocou domácej nabíjacej stanice sa dokáže väčšina elektromobilov nabiť za 5 až 10 hodín a v prípade rýchlonabíjačky je tento proces ešte rýchlejší. Práve tie dokážu nabiť väčšinu vozidiel na 80 % kapacity batérie približne za hodinu.



Zdroj: pexels.com

Výhody vlastnenia elektromobilu sú zreteľné a vďaka novým technológiám a posunu vo vývoji elektrických vozidiel, ktoré sľubujú ešte kratší čas nabíjania a výrazne dlhší dojazd na jedno nabitie, nebol nikdy lepší čas na prechod od spaľovacieho motora k elektromobilu.