Tenisky do mesta aj na šport: Máme pre vás minimalistický návod pre správny výber tenisiek na celú sezónu!

Každá aktivita si žiada správnu obuv

Neexistuje pohodlnejšia obuv než tenisky! Súhlasíte? Nehovoriac o tom, že sú aj dokonale univerzálne, ak si vyberiete vhodný typ. Aké topánky by ste mali voliť na šport, ktoré si môžete vziať do mesta i na výlet?

Dámske tenisky „do voza aj do koča“ vám umožnia vyraziť kamkoľvek a obuť si ich doslova k čomukoľvek. Sú nerozlučnou dvojkou s džínsami, oživia outfit so šatami, rebelsky pôsobia pri sukni. Na to, aby ste ich mohli bez problémov skombinovať, si stačí správne vybrať. Aké tenisky sa hodia na šport, ktoré v pohode vynosíte aj k romantickým šatám? Nechajte sa inšpirovať CCC tipmi!

Univerzálne riešenie pre oddych chodidiel

Nech už akokoľvek milujete podpätky, tenisky predstavujú veľmi pohodlnú obuv, ktorú využijete do terénu aj na bežné každodenné nosenie. V dobre zvolených teniskách sa dá chodiť takmer celý rok, možno v nich behať i chodiť na kávu do mesta. Možno ste to nevedeli, ale dámske tenisky sa vyrábajú zhruba od roku 1860!

Dnes si dokážete vybrať doslova z tisícov modelov – nájdete rôznofarebné, s potlačou, kamienkami, mašličkami, s vysokou podrážkou, bez päty… A mohli by sme pokračovať. Či už vyrážate na nákupy, idete s kamarátkou na kávu alebo chcete ísť na dlhšiu prechádzku mestom, obvykle jasnou voľbou mnohých dám sú práve tenisky! Ich dizajn je dôležitý, podčiarknu celkový look a dodajú vášmu outfitu ten správny šmrnc.

Converse tenisky ponúkajú pohodlie, precízne spracovanie a legendárny – neodolateľný vzhľad. Aj v kombinácii so šatami sú šik, ich nedbalá elegancia a šarm sú povestné. Converse tenisky majú svoj jedinečný a nezameniteľný dizajn, ktorý spoznáte na prvý pohľad aj z diaľky. Ponuka dámskych tenisiek Converse v internetovom obchode CCC je široká, odporúčame siahnuť po niekoľkých pároch naraz!

Pri športe sa nespoliehajte na obyčajné topánky na voľný čas, bez kvalitných športových tenisiek sa jednoducho nezaobídete. Dôvod? Športová obuv by mala brániť úrazu, mala by tlmiť došľap, fixovať členok a mala by spĺňať mnohé ďalšie atribúty spojené s pohodlím a bezpečím.

Ak hľadáte športovú obuv prvotriednej kvality, nahliadnite do ponuky Adidas tenisiek. Športové tenisky tejto značky sú kvalitne spracované, zároveň sú priedušné, čo je pri športovej obuvi veľmi dôležité. Okrem týchto parametrov vás mimoriadne poteší aj ich dizajn.

Podobne ako Adidas, aj Reebok tenisky majú v našom obchode svoje čestné miesto. Ich prevedenie patrí už roky medzi klasiku, medzi športovcami i tými, ktorí dbajú na kvalitnú rekreačnú obuv, sú obľúbenou obuvou, preto majú zastúpenie hneď v niekoľkých modeloch aj u nás. V ponuke CCC nájdete desiatky zaujímavých tenisiek, ktoré potešia všetky aktívne ženy milujúce pohodlie. Ak patríte medzi ne, rozhodne si pozrite novú kolekciu značky Reebok.

Nech žijú „slip-ony“!

Praktické „našuchovacie“ tenisky sú už niekoľko sezón hitom, ktorý si získal srdcia ľudí po celom svete. Dôvod je jasný – slip-on tenisky sú nielen maximálne pohodlné, ich prevedenie je rozmanité, tiež sú cenovo dostupné. Tieto atribúty z nich robia doslova ideálny kúsok na leto, ktorý bez problémov zladíte s každým štýlom. Stačí ich len natiahnuť na nohy a ide sa!

Tenisky – a nielen slip-ony, sa oplatí vlastniť v rôznych prevedeniach. Bielu a čiernu klasiku vynosíte doslova s každým outfitom, farebné dámske tenisky podčiarknu svieže jarné a letné módne variácie. Akokoľvek sa na to pozriete, tenisky sú obľúbené topánky do mesta, vhodné aj na výlet, do práce alebo do prírody. Farebné, extravagantné dámske tenisky s potlačami sú doménou mladých žien, ktoré sa neboja ukázať svoj štýl. Ak patríte medzi ne, nahliadnite do našej ponuky, ktorá je plná pôsobivých modelov pre všetky ročníky.

Trochu iné papuče: Tenisky bez päty!

Tenisky bez päty sú ideálnym riešením do pekného a teplého počasia, hodia sa predovšetkým na letné nosenie. Ak máte zálusk na model bez päty, je dôležité, aby vám topánka na nohe dobre sedela a nevyzúvala sa. Tenisky bez päty sú vhodné na každodenné nosenie, ideálne sú na chodenie po meste alebo na kratší výlet v priaznivom teréne, na šport v týchto topánkach však radšej zabudnite.

Dámske tenisky bez päty sú originálnym kúskom pre váš topánkovník. Ľahko sa obúvajú a svojím netradičným prevedením zaručene upútajú pozornosť každého, koho na svojich potulkách stretnete.

Tak čo, už viete, aké tenisky najbližšie pribudnú do vašej zbierky topánok?