S príchodom teplého obdobia súvisí aj odzimovanie bazéna a jeho uvedenie do prevádzky. Ide o súbor činností, ktoré treba dodržiavať, avšak sú tu aj isté zakázané postupy, ktorým by ste sa mali vyhnúť. Majitelia bazénov skúste zbystriť pozornosť a oboznámte sa s tým, čo všetko sprevádza spustenie bazéna do prevádzky.

Bazén s filtráciou: Ako na odzimovanie bazéna?

Ak ste majiteľom bazéna pomerne krátko a doposiaľ ste nemali príležitosť zistiť, ako postupovať pri jeho naštartovaní po zimnom období, nemali by ste začínať bez vedomostí o odzimovaní. Nesprávne kroky môžu viesť k poškodeniu bazénovej techniky, do ktorej budete musieť znovu investovať. Prvotný postup však zahŕňa pomerne jednoduché činnosti, predstavujúce kontrolu okolia. Ak počas zimy došlo na pozemku k zmenám vplyvom prírodných živlov (napríklad silný vietor, dážď sneh), mali by ste sa pustiť do upratovania v blízkom okolí bazéna. V takomto „upratovacom duchu“ sa postupne pustite do čistenia samotného bazéna.

Vo všeobecnosti existujú rôzne typy bazénov. Nadzemné bazény majú jednoduchšiu výstavbu, zatiaľ čo bazény do zeme sprevádzajú výkopové práce. Obidva druhy si pred spustením vyžadujú dôkladné vyčistenie. Ak v mimosezónnom období chránil bazén príslušný kryt alebo fólia, voda by nemala byť neprimerane znečistená. Fóliu opatrne odstráňte a skontrolujte stav vody.

Čistenie bazéna nepodceňujte

Ak je bazén s filtráciou znečistený viac než by mal, jednoduché dopustenie vody a jej stabilizácia za pomoci chémie nepostačí. Uvedenie do prevádzky si bude vyžadovať kompletné odstránenie nečistôt. Myslite na to, že nadzemné bazény a bazény do zeme majú odlišný typ na vstup – doneste si rebríky, schodíky alebo iné zariadenie, s pomocou ktorého cez leto vstupujete do vnútra bazéna. Aké bazénové príslušenstvo použiť na vyčistenie bazéna? Medzi základné komponenty na údržbu bazénov patrí napríklad kefa na dno a steny. Pripojte ju na teleskopickú tyč, aby ste proces upratovania uľahčili. Na jarné čistenie povrchov je vhodná aj príslušná bazénová hubka.

Čistenie bazéna nezabudnite vykonávať aj v budúcnosti, keď bude letná sezóna v plnom prúde. Použite napríklad sieťky na hladinu, alebo sieťky na dno. Kvalitné bazénové sieťky majú dlhú životnosť, rám zvykne byť vyrobený z plastu a tyč z hliníka. Z kategórie chemických prípravkov vyskúšajte napríklad gélový čistič bazéna na dlaždičky, betón a okraje z fólie. Po nanesení kefkou/hubkou ho nechajte pôsobiť päť až desať minút a potom ho zmyte.

Napúšťanie vody a dezinfekcia

Po úspešnej čistiacej aktivite nastáva napustenie bazéna. Dĺžka napúšťania a s ňou spojené náklady sú individuálne, keďže nadzemné bazény aj bazény do zeme majú odlišnú veľkosť a tvar. O konkrétnych číslach a podrobnejších informáciách týkajúcich sa nákladov zistíte TU. Voda, ktorú napúšťate by mala siahať do dvoch tretín skimmera. Na dezinfekciu vody sa najčastejšie používa chlórová chémia. Kombinácia silného pôsobenia chlóru a cenovej dostupnosti vo výsledku vytvára optimálny prostriedok na dezinfekciu vody. Viete si ich zaobstarať v tekutej forme, alebo v tabletách, ktoré sa postupne uvoľňujú. Pri čistení vody sa niekedy uskutočňuje aj metóda chlóršoku, kedy sa do bazéna aplikuje väčšie množstvo chlóru ako zvyčajne. Chlóršok by sa však nemal vykonávať od oka, ale s dodržovaním návodu od výrobcu. Zistite, ktoré dezinfekčné prípravky sú najvhodnejšie pre váš bazén s filtráciou a v priebehu leta ich pravidelne využívajte. Pohodlný spôsob je napríklad dezinfekcia pomocou automatických dávkovačov.