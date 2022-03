Hľadáte perfektný kuchynský robot? Našli sme ho, zoznámte sa s ním práve teraz.

Zoznámte sa s najlepším a najvýkonnejším kuchynským robotom, aký môžete na trhu nájsť. Život s ním je naozaj jednoduchší.

Kuchynské spotrebiče ako je kuchynský robot sú veľmi dobrým a užitočným pomocníkom do domácnosti. Vďaka jeho všestrannosti si získava čoraz väčšiu obľubu v bežných domácnostiach ale aj u profesionálnych pekárov, cukrárov alebo kuchárov. Nikdy nebolo miesenie, šľahanie, mixovanie, mletie a podobné úkony, ktoré kuchynské roboty zvládajú ľavou zadnou, ľahšie.



Pokiaľ hľadáte fakt výborný spotrebič, ktorý sa pýši všestrannými funkciami a neviete sa rozhodnúť, ktorý je ten pravý. Potom, by ste sa mali zoznámiť s multifunkčným a výkonným robotom Cooking Chef XL. Tento kuchynský robot je produkciou značky Kenwood. Kenwood je moderná a kvalitná značka, ktorá sa pýši značnou popularitou popularitou.

Zoznámte sa s Cooking Chef XL

Kuchynský robot Cooking Chef XL nie je len obyčajný robot, je to výnimočný stroj, ktorý vám uľahčí nielen pečenie, a to len vďaka otočeniu jedného tlačidla. Varenie a pečenie tak nebolo nikdy jednoduchšie a dodržiavanie receptu precíznejšie. Tento kuchynský robot totižto disponuje funkciami ako sú indukčné varenie, prednastavené programy alebo váženie.

Výnimočnosť spočíva v jeho funkciách

Tak ako ste sa už dozvedeli, výnimočnosť tohto kuchynského robota spočíva v jeho funkciách. Schopnosť indukčného varenia je presná technológia, vďaka ktorej dokážete regulovať teplotu s úplnou presnosťou na jeden stupeň. Táto presnosť vám zaručuje, že dokážete pripraviť tie najjemnejšie pokrmy. Bez problémov dosiahnete ideálnu teplotu temperovania, ktorá je potrebná na rozpustenie čokolády. Na druhú stranu sa robot dokáže zohriať až na 180 stupňov, a tak nemá problém ani s vyprážaním rezňov.



Tento kuchynský robot od značky Kenwood má vo svojom tele integrovanú váhu. To znamená, že všetky ingrediencie, ktoré k receptu potrebujete, dokážete odvážiť v jednej nádobe, a tak ľahko eliminujete neporiadok, ktorý pri vážení vzniká.



Klasické miešanie pomocou kruhových pohybov bolo nahradené planetárnym spôsobom miešania. To znamená, že šľahač spotrebiča sa otáča jedným smerom a hlava opačným, teda nehrozí, že by sa pri miesení či šľahaní nepremiešali všetky ingrediencie, ktoré ste do misy pridali. Výsledkom je naozaj vždy stopercentne premiešané cesto.



Obľubujete inteligentné kuchynské spotrebiče? Potom máte dôvod na radosť. S aplikáciou od spoločnosti Kenwood, kde nájdete stovky receptov na sladké i slané pokrmy, nebolo varenie nikdy jednoduchšie. Vyberiete si recept, ktorý zaujal vaše chuťové poháriky, ľahko pomocou niekoľkých klikov pošlete parametre priamo do stroja, pridáte potrebné ingrediencie a spotrebič si následne robí svoju prácu. A vy máte varenie či pečenie takmer bez starostí. Taktiež oceníte funkciu trinástich prednastavených programov SimpleTouch. Vy stlačíte iba jedno tlačidlo a stroj začne pracovať automaticky sám. Pomocou tejto výnimočnej funkcie môžete miesiť cesto, prípravu snehového pečiva, kysnutie cesta, pomalé varenie, varenie na pare a môžete pripraviť aj pokrmy z jedného hrnca.

Všestranné príslušenstvo ako súčasť balenia

Súčasťou balenia je naozaj všestranné príslušenstvo. Okrem rôznych druhov metličiek, ktoré majú špecifické funkcie, v balení nájdete aj mixér, metlu na varenie, hnetací hák, naparovací košík, tepelný štít či kryt proti rozstreku, ktorý udrží múku či iné potraviny v miske a nie všade okolo spotrebiča.



Všestrannosť, ktorú kuchynský robot Cooking Chef XL poskytuje, vám zabezpečí to, že už nebudete potrebovať milión kuchynských pomôcok, ktoré zaberajú veľa miesta. Bude vám stačiť jedna jediná. Dokúpiť si môžete príslušenstvo na krájanie, lisovanie, mletie, odšťavovanie či nástavce na výrobu cestovín. Vďaka širokému príslušenstvu vám naozaj stačí len jeden multifunkčný stroj. Tento dizajnový kúsok určite vizuálne neublíži vašej kuchynskej linke a varenie a pečenie už nikdy nebude ako pred tým. Bude oveľa jednoduchšie, precíznejšie a pohodlnejšie.