Tu je dôvod, prečo by ste mali pri splachovaní vždy dať dosku dole

Priemerný človek spláchne záchod päťkrát denne a zrejme to väčšina z nás robí zle. Pripravte sa na niekoľko tvrdých právd o tom, prečo by ste mali pri splachovaní vždy nechať dosku dole.



Keď spláchnete, vaša toaleta okrem toho, že odnesiete do kanalizačného potrubia všetko, čo ste zanechali, vypustí do vzduchu niečo, čo sa nazýva „záchodový oblak“ – čo je v podstate oblak plný mikroskopických baktérií vrátane E. coli. Podľa výskumu z roku 1975 môžu „vyšplechnuté“ choroboplodné zárodky zotrvať vo vzduchu až šesť hodín a rozptýliť sa po celej kúpeľni… vrátane zubnej kefky, uterákov a kozmetických výrobkov.



,,Tento oblak toalety by mohol hrať dôležitú úlohu pri prenose infekčných chorôb, pri ktorých sa patogén vylučuje stolicou alebo zvratkami,“ udáva aktualizácia z roku 2015 o štúdii z roku 1975 z „American Journal of Infection Control.“



,,Našťastie dnešná technológia toaliet minimalizuje množstvo takýchto „oblakov“ vypustených do vzduchu spláchnutím, no stále je to niečo, čo stojí za to si uvedomiť. Väčšie kvapôčky a aerosól sa pravdepodobne nedostanú veľmi ďaleko nad toaletu alebo okolo nej, ale veľmi malé kvapôčky môžu nejaký čas zostať vo vzduchu,“ uvádza mikrobiologička Dr. Janet Hillová. Keďže voda v záchode obsahuje baktérie a iné mikróby z vykonávaných potrieb, niektoré sa nachádzajú aj v kvapkách vody. Každý gram ľudských výkalov obsahuje miliardy a miliardy baktérií, ako aj vírusy a dokonca aj niektoré huby.



Najjednoduchší spôsob, ako sa tomuto vyhnúť je jednoducho zavrieť záchodovú dosku. Zatvorením veka sa obmedzí šírenie kvapiek. Ak ste na verejnej toalete, kde nie je záchodová doska, pri splachovaní sa nenakláňajte nad misu.



Dobrá správa? Aj keď je to (naozaj, naozaj) nechutné, ale zabudnete dať dole záchodovú dosku, keď spláchnete, pravdepodobne nebudete mať za následok chorobu. „Šanca na získanie infekcie z toaletných aerosólov je naozaj, naozaj nízka,“ uviedla Hill. „Prevažná väčšina mikróbov v ľudskej moči a výkaloch je úplne neškodná. Ak má niekto nepríjemnú infekciu, napríklad mal hnačku zo salmonely, potom voda môže obsahovať veľmi malé množstvo týchto organizmov. Ale aby ste sa skutočne nakazili, museli by ste požiť baktérie, ktoré boli živé a v dostatočnom množstve na to, aby spôsobili infekciu. Baktérie neprežijú donekonečna v záchodových misách alebo na povrchoch záchodov a ak sa baktérie dostanú na vašu pokožku alebo oblečenie, neznamená to, že sa nakazíte.



Takže ak zabudnete dať dosku dole, nebude to až taký veľký prú*er, ale prečo to neurobiť, preventívne 🙂

