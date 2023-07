Chceš nakupovať? Najskôr sa zorientuj medzi touto konkurenciou obchodných centier!

Shopping and entertainment, mall inside. Two beautiful girls with paper bags at the mall. The joy of consumption, Gift shopping, holiday

Zážitkové nakupovanie patrí k moderným formám, v rámci ktorých nevyhľadávame len obchody a služby. Zacielené máme aj na občerstvenie, na zábavu, hry a na relax. Základná ponuka obchodných centier tak okrem sietí predajní predstavuje filmové umenie, podujatia a množstvo služieb pre plnohodnotný oddych. Ktoré z centier je v tom „doma“ a ako na to reaguje konkurencia?

Radosť nakupovať práve v Banskej Bystrici! Prečo?

Mesto vôbec nemusí byť prehustené a aj tak sa v ňom dokážeme stratiť. Potvrdia to všetci, čo dnes už radšej uprednostňujú orientačný plán každého rozľahlejšieho priestoru. Takým býva Europa Shopping Center Banská Bystrica, ktorá má na svojom webe zdôraznené, ako sa do centra dostať. Tým dáva najavo, že dôležití pre ňu nie sú len najbližší zákazníci, ale aj tí vzdialenejší. Vo vzťahu k zákazníkovi predstavujú každú službu zvlášť, vo vlastných ikonkách s ďalším bližším prerozdelením. To znamená, že zo strany obchodného centra ide o efektívny komunikačný potenciál, ktorý by nemal zostať bez našej spätnej väzby.

V čom sa tunajšie obchodné domy dokážu odlíšiť od iných?

Ako pre zakladateľov každého obchodného centra, tak aj v tomto prípade sú preferované obchody a služby pre módu, obuv, oblečenie, šport, krásu a elektro. Túto tradičnú líniu prekonáva napr. sieť luxusných klenotníctiev alebo bankových či finančných služieb. Obchodnému centru ale záleží na plnej spokojnosti klienta – popri tradičnom nakupovaní bližšie špecifikuje možnosti stravovania vo food court, v reštauráciách alebo kaviarňach. Unikátnu službu prináša OD Prior Banská Bystrica s vlastnou tržnicou a celoročnou ponukou ovocia a zeleniny.

V zážitkovom nakupovaní pokračujú obchodné domy natoľko, že v presných rozpisoch zvlášť rozlišujú medzi filmovou a inou spoločenskou udalosťou. Poprípade dopĺňajú info o novinkách a aktuálnych nákupných výhodách. Prehľadné a výstižné, vďaka čomu sa dostávajú bližšie k nám!

