Vedci potvrdili: Sladidlá pomáhajú pri chudnutí. U ľudí s cukrovkou sú užitočné pri kontrole hladiny glukózy

Sladké – chuť, bez ktorej si mnoho z nás nevie predstaviť život. Je pre nás inšpiráciou, ale aj provokáciou. Áno, cukor neraz prináša do našich chuťových kanálikov, omamný pocit, eufóriu, ale ak to s ním preženieme aj zlosť, že sme mu nedokázali odolať J Každý z nás sa už stretol s tvrdením, že sladké treba obmedzovať, neraz bez hlbšej analýzy a len na základe trendových názorov. No pre naše telo je „sladká“ energia rovnako dôležitá ako tuky, bielkoviny a iné prvky, bez ktorých by sme mali veľký problém fungovať…

Avšak nájdu sa medzi nami takí, ktorí si v záujme udržiavania štíhlej postavy, cukor odopierajú. Nekalorické sladidlá predstavujú ideálne riešenie v momente, keď máte chuť na sladké, ale zároveň si chcete strážiť prísun kalórií. Slúžia ako plnohodnotná náhrada sladkej chuti cukru a v žiadnom prípade z nich nemusíte mať obavy. Toto tvrdenie potvrdila aj nedávna 3. vedecká konferencia, ktorá sa konala v Londýne.[1]

Samozrejme, je naivné si myslieť, že keď prejdete na stravu so sladidlami, môžete jesť „sladké“, od rána do večera. „Sladidlá pomáhajú pri chudnutí, avšak nemali by sme očakávať že nízkokalorické sladidlá spôsobia samy o sebe úbytok hmotnosti, môžu byť užitočné, ak sa používajú na nahradenie cukrov v záujem zníženia príjmu energie z cukrov,“ upresnil doktor John Sievenpiper, docent univerzity v Toronte. [2]

Sladidlá aj ako pomoc pre diabetikov

Sladidla okrem pomoci pri redukcii hmotnosti, pomáhajú aj diabetikom. Či už hovoríme o prírodných alebo umelých sladidlách, všetky suplujú sladkú chuť a prinášajú diabetikom možnosť vychutnať si sladkú chuť v podobe rôznych maškŕt, či len osladeného večerného čaju. Toto tvrdenie potvrdili aj závery zo spomínanej konferencie, v rámci ktorej sa odborníci zhodli, že nahradenie cukru sladidlami môže byť užitočným pre podporu kontroly glukózy u ľudí s cukrovkou.[3] Závery konferencie tiež konštatovali, že sa nepreukázalo tvrdenie o nepriaznivom vplyve sladidiel na inzulínovú citlivosť alebo na celkové zdravie črevnej mikroflóry.

Výrobcovia nealkoholických nápojov tiež reagujú na trendy

Posledné roky ukázali, že spotrebitelia si viac strážia príjem kalórií a množstvo cukru, ktorý konzumujú. Stúpa spotreba minerálnych a pramenitých vôd, ale aj ochutených nápojov s prívlastkom light či zero alebo nula kalórií. Aj preto sa výrobcovia nealkoholických nápojov zaviazali postupne znižovať obsah pridaných cukrov v nápojoch o ďalších 10 % do roku 2020 a prispieť tak k celkovému zníženiu prijatých kalórií z potravín. Od roku 2000 do roku 2015 sa spoločnými silami podarilo výrobcom znížiť priemerný obsah kalórií na 100 ml nápoja o 12 %, do roku 2020 ubudne ďalších 10 %. Spôsob, akým chcú tento cieľ dosiahnuť, má viacero podôb. Jedným z nich je tzv. reformulácia, postupná úprava receptúr kedy sa zníži množstvo cukru v nápojoch aj s použitím nekalorických sladidiel, napríklad stévie. Ďalším je inovácia, čiže pestrá ponuka úplne nových nápojov, s minimálne 30 %-ným znížením energetickej hodnoty alebo úplne bez kalórií a podpora konzumácie minerálnej vody. Aj vďaka týmto krokom sa tak rozšíri možnosť výberu pre každého podľa chuti a osobných preferencií. Aj tí, ktorí si strážia svoje kalórie lebo chcú alebo musia, ale aj tí, ktorí si chcú vychutnať sladký nápoj na doplnenie energie.

