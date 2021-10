Poistenie na hory nie je zbytočnosť

Zdroj obrázka: pexels.com

Dovolenku na horách si môžete užiť počas každého ročného obdobia. Teplejšie mesiace sú ideálne na turistiku a v zime si zasa prídu na svoje milovníci zimných športov. Horská turistika, lyžovanie a adrenalínové športy so sebou prinášajú aj isté riziko. Nie je nič výnimočné, keď sa v horách niekto stratí alebo zraní a potrebuje zásah horskej služby. Ten však bude musieť zaplatiť z vlastného vrecka alebo, ak si na hory uzatvoril poistenie, sa môže spoľahnúť na svoju poisťovňu.

Poistenie do hôr vám ušetrí vysoké výdavky

Ani počas pobytu v slovenských horách sa vám nemusia vyhnúť rôzne nepríjemnosti. Napríklad sa môžete zraniť, zablúdiť, uviaznuť v ťažko dostupnom teréne po zosuve pôdy, lavíny či skál. Následne budete potrebovať pomoc horskej záchrannej služby a lekárske ošetrenie, ktoré vám bude preplatené zo zdravotného poistenia. Zásah horskej služby však z tohto typu poistenia hradený nie je. Výjazd horských záchranárov pritom nie je najlacnejšia záležitosť, jeho cena sa pohybuje v rozmedzí od stoviek do tisícov eur. Ak si uzatvoríte poistenie na hory, tieto náklady za vás uhradí vaša poisťovňa. Horské poistenie je platné len na území Slovenska a môžete si ho dojednať vo viacerých variantoch. Základný variant je vhodný pre rekreačných turistov, rozšírený balík je zasa pre tých, ktorí sa chcú venovať aj rizikovým športom či aktivitám. Na výber je aj nadštandardné krytie, ktoré v rámci poistenia do hôr zahŕňa aj storno zájazdu.

Na horách v zahraničí vás ochráni cestovné poistenie

Ak cestujete za turistikou alebo lyžovaním do zahraničia, stavte na cestovné poistenie. V rámci cestovnej poistky si môžete uzatvoriť aj pripoistenie záchranných akcií horskej služby. V niektorých poisťovniach je dokonca automaticky zahrnuté do základného krytia.

Bez ohľadu na to, ktorý typ poistenia potrebujete, poistenie do hôr aj cestovné poistenie si veľmi rýchlo a pohodlne uzatvoríte cez internet. Využite kalkulačku pre porovnanie cestovného poistenia online a zabezpečte si kvalitnú poistnú ochranu na slovenských aj zahraničných horách za tú najlepšiu cenu. Poistiť sa môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Na dovolenku do hôr potom vyrazíte s vedomím, že prípadné komplikácie vás nebudú nič stáť.