Čo všetko by ste si mali vymazať z pracovného počítača ak sa chystáte dať výpoveď

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Nevracajte svoj počítač bez toho, aby ste urobili toto.

Odchod z jednej práce do druhej si vyžaduje veľa krokov. Po prekonaní stresujúcich pracovných pohovorov, rokovaní o pracovnej ponuke a nastavení prechodu mnohých z vás čaká ešte jeden zásadný krok, než sa rozlúčite so starou prácou, odovzdanie počítaču.

Zamestnanci musia byť veľmi opatrní, aby náhodne alebo úmyselne nevymazali alebo nekopírovali žiadny vlastný materiál zamestnávateľa, ako sú e-maily, kontakty, súbory, dokumenty, softvér a podobne. Tu je päť vecí, ktoré by ste v ideálnom prípade mali vymazať z pracovného počítača, aby ste mohli v pokoji odísť z práce.

Osobné súbory, ako sú fotografie a daňové doklady

V ideálnom prípade by ste svoj pracovný notebook nemali používať na osobné veci, no je ľahké na to zabudnúť. Zamestnanci by mali pred odchodom od zamestnávateľa vymazať všetky svoje osobné súbory z pracovného počítača/telefónu. Najčastejšie ide o fotografie či uložené kontakty. Ak ste si stiahli citlivé dokumenty na tlač vo svojej kancelárii, ako napríklad daňové doklady či výplatné pásky, nezabudnite ich tiež odstrániť.

História vášho prehliadača

Nezabudnite vymazať históriu prehliadača a všetky heslá, ktoré vám prehliadač uložil.

V prehliadači Chrome vyberte položku História, potom „vymazať údaje prehliadania“ a potom vyberte vhodný časový rozsah. Keď v prehliadači Firefox vyberiete položku História, budete mať možnosť „vymazať nedávnu históriu“.

Akékoľvek osobné aplikácie, softvér alebo rozšírenia, ktoré ste si stiahli

Ak ste si stiahli bankovú aplikáciu na pracovný telefón, nezabudnite ju pred odchodom odstrániť. Na podobné položky by ste mali myslieť aj na svojom notebooku.

V posledný deň by ste sa mali odhlásiť zo všetkých aktívnych aplikácií, ktoré používate na prácu, a vyprázdniť kôš počítača.

V rámci procesu čistenia zvážte, či je potrebné aktualizovať e-mailovú adresu, ktorú používate na odber akýchkoľvek služieb.

Osobné aplikácie na odosielanie správ a súbory cookie

Váš zamestnávateľ môže mať potenciálne prístup k vašim osobným aplikáciám na odosielanie správ, ako sú Apple Messages alebo Google Hangouts, ak ich necháte na svojom pracovnom počítači, takže sa z nich nezabudnite odhlásiť a vymazať súbory cookie, aby nezostali na pracovnom počítači.

Webové prehliadače tiež ukladajú súbory cookie, ktoré obsahujú informácie o vašej aktivite na webových stránkach a preferenciách.

V Chrome vyberte v hornej ponuke Chrome a potom „vymazať údaje prehliadania“. Odtiaľ budete mať možnosť vymazať všetky súbory cookie. Vo Firefoxe kliknite na Súkromie a zabezpečenie a potom na možnosť „súbory cookie a údaje stránok“. V prehliadači Safari vyberte na karte Safari hore ponuke možnosť „vymazať históriu“.

Heslá

Ak ste niekedy používali pracovný počítač na čokoľvek osobné, pravdepodobne ste si uložili heslo. Pred odchodom si ho vymažte.

Najlepšie je odpojiť akýkoľvek typ iCloud alebo Google Sync, aby ste sa uistili, že žiadne z vašich osobných informácií nezostane vášmu bývalému zamestnávateľovi.

