Recenzia elektrokolobežky Aerium HX8

Na vlastnej koži sme otestovali skladaciu elektrokolobežku Aerium HX8. Celé dva týždne sme ju nešetrili a používali na cestu do práce aj pri výletoch mimo mesto. Predovšetkým nás zaujalo pekné spracovanie, dojazd sa blížil k 40 km a veľmi dobré jazdné vlastnosti. Čo nás však upútalo najviac? To vám prezradíme v recenzii!

Zdroj obrázka: Aerium.sk

Hodnotenie skladacej elektrokolobežky Aerium HX8

Skvelá 8.3

Testovanie elektrokolobežky Aerium HX8 dopadlo skutočne výborne. Predovšetkým sa nám páčila komfortná jazda, kvalitná konštrukcia, slušný dojazd a praktický tempomat. Pohodlné 10-palcové kolesá sa osvedčili v meste aj na menej kvalitných cestách na vidieku. Odnímateľná batéria nie je veľmi bežná a patrí taktiež medzi veľké výhody tejto elektrickej kolobežky.

Rýchlosť a jazdné vlastnosti 8.5

Konštrukcia a dizajn 8.5

Batéria a nabíjanie 8

Pozitíva

kvalitná a pevná konštrukcia,

rýchle a ľahké rozloženie,

pohodlná jazda,

slušný dojazd,

odnímateľná batéria,

návykový tempomat.

Negatíva:

nemá aplikáciu,

nosnosť len 100 kg.

Zdroj obrázka: Aerium.sk

Dodanie a balenie

Elektrokolobežku sme dostali bezpečne zabalenú a po otvorení krabice nás čakalo milé prekvapenie. Aerium HX8 sa totiž dodáva zložená. Zostávalo teda len upraviť zvonček, naskrutkovať držadlá a brzdu. Využiť k tomu môžete imbusový kľúč, ktorý je súčasťou balenia. Celá kompletizácia nám zabrala len niekoľko minút, a to vrátane kontroly všetkých skrutiek a funkčnosti bŕzd. Nemusíte sa teda zdržiavať hľadaním náradia. Dodanie v stave ready-to-ride pripísalo kolobežke hneď na začiatku niekoľko kladných bodov. Návod v slovenskom jazyku a nabíjačka na batériu sú samozrejmosťou.

Zdroj obrázka: Aerium.sk

Dizajn a konštrukcia Aerium HX8

Čierna farba s červenými prvkami sa môže niekomu zdať ako nie príliš zaujímavá, ale pre nás je decentnosť skôr pozitívom. Samotná kolobežka je pomerne ľahká, váži necelých 15 kg a manipuláciu s ňou zvládnu ako deti, tak aj drobnejšie osoby.

Trocha nás sklamala nosnosť 100 kg, čo pre náš test bolo dosť hraničné. Na druhú stranu aspoň vieme, ako pracuje batéria a motor aj pri väčšom zaťažení. Konštrukcia elektrokolobežky spĺňa stupeň ochrany IP54, čo znamená, že je chránená proti vniknutiu prachu a odolá striekajúcej vode z každého smeru. Je teda úplne vodoodolná.

Desaťpalcové nafukovacie kolesá veľmi efektívne tlmia nárazy a elektrokolobežka zvládne aj pomerne výrazné nerovnosti. So správne nahustenými pneumatikami sa nemusíte obávať ani prejazdu cez dlažobné kocky, čo je asi jedna z najlepších vlastností recenzovaného modelu Aerium HX8. Jazdu si tak užijete ako v prírode, tak aj v historickom centre mesta.

Za zmienku určite stojí aj pogumovaný nášľap, ktorý je dostatočne široký a nohy na ňom nijako nekĺžu. O bezpečnosť vašej jazdy sa stará zadná kotúčová brzda, tá sa ovláda rovnako ako na bežnom bicykli, a to pákou na riadidlách. Brzda je vysoko účinná a vďaka pomoci elektromotora sa brzdná dráha skracuje na minimum.

Zdroj obrázka: Aerium.sk

Na prednej a zadnej strane skladacej elektrokolobežky Aerium HX8 sú umiestnené kvalitné LED svetlá. Zadné červené svetlo sa navyše po stlačení brzdy rozbliká a upozorní tak ostatných účastníkov premávky na zmenu rýchlosti. Elektrokolobežka Aerium HX8 je dodávaná s malým stojanom, nie je tak potrebné ju nikde ukladať či opierať. Dá sa teda jednoducho postaviť, a to aj na pomerne hrubom štrku.

Zdroj obrázka: Aerium.sk

Ovládací panel svetiel sa skladá z dvoch mechanických tlačidiel a jednej pohyblivej páčky, ktorú je možné jednoducho vypnúť alebo zapnúť. Povrch tlačidiel je pogumovaný a nie je dôvod sa obávať, že by vám počas jazdy skĺzol prst a vy ste stratili balans. Súčasťou elektrokolobežky je aj farebný LCD displej, na ktorom môžete vidieť aktuálnu rýchlosť, kapacitu batérie aj zvolený režim jazdy. Displej je priehľadný a dobre čitateľný aj na slnku. Chýbajúce mobilné aplikácie vám tak nemusia robiť starosti.

Počas vychádzky sa nám osvedčil praktický háčik na uchytenie batoha a drobnejších vecí. Príjemným doplnkom je klasický mechanický zvonček, ktorý sme pri testovaní niekoľkokrát použili. Samotná elektrokolobežka sa dá pomocou sklopenia páčky v niekoľkých málo krokoch jednoducho zložiť.

Celkovo sa nám spracovanie elektrokolobežky Aerium HX8 páči. Musíme vyzdvihnúť skvelý pomer medzi váhou a pevnosťou kolobežky, nenápadný dizajn a skvelý zážitok z jazdy.

Rýchlosť, dojazd a jazdné vlastnosti

Elektrickú kolobežku Aerium HX8 poháňa pokročilý elektromotor s výkonom 350 W, vďaka ktorému dosiahnete rýchlosť až 25 km/h (legislatíva vyššiu rýchlosť nepovoľuje). Pokiaľ sa vaša váha nepohybuje na hranici nosnosti e-kolobežky, bez problémov s ňou zvládnete aj stúpanie okolo 20°.

Výkon nás úplne uspokojil. Aj pri testovaní jazdy do strmšieho kopca nás elektrokolobežka nesklamala. Mierne spomalí na približne 7 km/h a pohodlne vás “vytiahne” až na vrchol. Ideálna záležitosť na cesty do práce, do mestských parkov aj na nenáročné výlety s rodinou.

Vybrať si môžete hneď z troch režimov jazdy (pomalý, rýchlejší, najrýchlejší). Nikam sa neponáhľate a chcete si vychutnať plynulú jazdu prírodou? Nie je problém. Zvolený režim vždy vidíte na LCD displeji.

Zdroj obrázka: Aerium.sk

Nesmieme zabudnúť ani na tempomat, ktorý si počas niekoľkých chvíľ jednoducho zamilujete. Pokiaľ pôjdete po dobu šiestich sekúnd rovnakou rýchlosťou, automaticky sa zapne a bude udržiavať stálu rýchlosť. Čo to znamená? Obrovskú úľavu! Nie je nutné neustále držať páku s plynom, a vy sa tak môžete naplno venovať jazde. Bezpečnosť a pohodlnosť jazdy sa tým dostávajú na úplne novú rovinu. Koľkokrát sa vám stalo, že s vami elektrokolobežka cukla, pretože ste pridali viac, ako ste pôvodne chceli?

Tempomat sa dá však využiť aj inak. Pokiaľ radi beháte a máte niekoho, kto sa radšej vozí, môžete ho vziať so sebou a on vám navyše bude strážiť stále tempo.

Nabíjanie a výdrž batérie

Recenzovaná elektrokolobežka Aerium HX8 sa pýši vlastnou lithiovou rekuperačnou Smart batériou s kapacitou 10 Ah (napätie 36 V). V ideálnych podmienkach je schopná dôjsť až 40 km, nám sa podarilo dosiahnuť vzdialenosť 32 – 36 km, čo považujeme za veľmi slušný výsledok. Ak vám ručička na váhe ukazuje pod 100 kg, veríme, že sa dostanete ešte ďalej.

Značnou výhodou je možnosť batériu vyňať. V prípade, že si zakúpite náhradný kus, nemusíte sa potom obávať, že zostanete s elektrokolobežkou niekde v polke cesty od domova. Výmena je úplne jednoduchá a nie je potrebné žiadne náradie. Navyše nie je problém nechať zablatenú kolobežku napríklad v garáži alebo v pivnici a doma si dať nabiť len batériu.

Nabitie batérie trvá približne 6 hodín a celý proces môžete sledovať cez svetelný indikátor. Vo chvíli, keď sa rozsvieti zelená dióda, máte hotovo a môžete vyraziť. Pri plnom nabití je elektrokolobežka pri zrýchlení trocha živšia, pozor si dajte predovšetkým na to, ak by ste ju požičali vašim deťom.